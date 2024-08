Rekap Hasil dan Jadwal Leg Pertama Playoff Liga Champions: Perebutan 7 Tiket ke Babak Utama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions (UCL) 2024-2025 telah berlangsung Rabu dinihari WIB, 21 Agustus 2024. Ada tiga pertandingan berlangsung, termsuk tuan rumah Lille yang sukses mengalahkan Slavia Praha lewat skor 2-0.

Dua gol Lille dicetak oleh Jonathan David dan Edon Zhegrova. Sementara pada pertandingan lainnya, Dinamo Zagreb berhasil menang atas Qarabag dengan skor meyakinkan 3-0.

Marko Pjaca menyumbangkan satu gol, ditambah sepasang gol dari Sandro Kulenovic. Adapun pada pertandingan lainnya, Bodo/Glimt menang tipis 2-1 atas Red Star.

Ada total 14 tim yang akan bermain di babak playoff, 10 tim dalam jalur Champions Path dan 4 tim di jalur League Path. UEFA menentukan posisi seeding berdasarkan ranking koefisien setiap tim.

Pertandingan playoff akan dimainkan dalam format dua leg kandang-tandang. Tim-tim yang memiliki nilai koefisien lebih tinggi akan bermain kandang di leg pertama.

Mereka yang menang akan lolos langsung ke babak UCL 2024-2025, yang akan memakai format baru. Mereka yang kalah akan berkompetisi di Liga Europa.

Hasil dan Jadwal Leg 1 Playoff Liga Champions 2024/25:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu, 21 Agustus

Lille 2-0 Slavia Praha

Bodo/Glimt 2-1 Red Star Belgrade

Dinamo Zagreb 3-0 Qarabag

Kamis, 22 Agustus 2024

Pukul 02.00 WIB - Young Boys vs Galatasaray

Pukul 02.00 WIB - Midtylland vs Slovan Bratislava

Pukul 02.00 WIB - Dynamo Kiev vs Salzburg

Pukul 02.00 WIB - Malmo vs Sparta Praha.

Pilihan Editor: Klasemen Liga Spanyol Pekan Pertama: Barcelona Kuasai Puncak, Real Madrid Posisi Ke-10