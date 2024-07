Makna dan Asal Usul Kalimat 'Football's Coming Home' Orang Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setiap turnamen sepak bola bergengsi, supporter Inggris menyuarakan jargon "football’s coming home”. Tak terkecuali saat Euro 2024. Jargon itu kembali marak terlihat baik dalam poster penonton atau berbagai nyanyian. Sayangnya jargon tersebut kembali pupus karena Inggris keok di final oleh Spanyol. Lalu bagaimanakah asal usul kalimat itu?

“Football’s coming home” sebenarnya adalah lagu yang dipopulerkan oleh The Three Lions untuk Turnamen Euro 1996. Slogan untuk turnamen tersebut adalah “football comes home”. Frasa tersebut mengalami lonjakan popularitas lagi setelah Atomic Kitten merilis remix dari single hit mereka tahun 2001 “Whole Again” untuk Euro 2020, berjudul “Southgate You're the One”.

Lagu Three Lions, yang ditulis oleh komedian Baddiel dan Skinner dan dibawakan bersama band rock Lightning Seeds, dianggap telah memicu meluasnya penggunaan frasa tersebut. Lagu ini ditulis pada tahun 1996 untuk menjadi lagu resmi Inggris pada turnamen Euro tahun itu, dan langsung menduduki puncak tangga lagu singel Inggris saat pertama kali dirilis.

Makna frasa “football’s coming home”

Dalam lagu tersebut, kata-kata “it's coming home” diulang-ulang. Ini merupakan referensi ke Euro '96 yang diadakan di Inggris. Baddiel dan Skinner mengacu pada fakta bahwa kompetisi utama diselenggarakan di negara yang konon menemukan permainan tersebut.

Meskipun secara luas diyakini bahwa Inggris memang rumah sepak bola, banyak penggemar permainan tersebut yang meragukan hal itu, khususnya orang Skotlandia. Sejarawan terkemuka Ged O'Brien, yang merupakan pendiri Museum Sepak Bola Skotlandia di Hampden Park, mengatakan “sepak bola adalah permainan Skotlandia” .

Dikutip dari scotsman.com, ia mengklaim anggota klan memainkannya di halaman gereja di utara Skotlandia dan kemudian membawa permainan tersebut ke Glasgow pada tahun 1860-an ketika mereka mendirikan Queen's Park Football Club, yang bermain di Hampden Park. Orang Skotlandia kemudian membawa permainan itu ke Inggris dan seluruh dunia, menurut Tn. O'Brien.

"it's coming home" mengacu pada Inggris yang membawa trofi kembali ke tempat yang diyakini banyak orang sebagai tempat lahirnya permainan tersebut. Dalam kasus ini, nyanyian tersebut merujuk pada tim Southgate yang memenangkan trofi Euro.

Arti selanjutnya dikutip dari Business Insider, secara metaforis, football's coming home dalam lagu tersebut berarti Inggris hanya pernah satu kali memenangi turnamen internasional besar, yaitu Piala Dunia 1966, yang juga diadakan di Inggris. Semenjak itu, Inggris terus-menerus gagal tampil di pentas global, sehingga Baddiel dan Skinner memohon agar negaranya tak lelah berupaya menjadi juara.

