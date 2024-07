Kata Ten Hag setelah Manchester United Bangkit dan Menang di Laga Pramusim Keduanya, Kalahkan Rangers 2-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Manchester United (MU) Erik ten Hag menekankan pentingnya peningkatan performa tim pada laga pramusim setelah timnya meraih kemenangan 2-0 atas Rangers di Stadion Murrayfield, Sabtu, 20 Juli 2024.

Pada laga yang diakhiri gol dari Amad Diallo (39') dan Joe Hugill (70') itu, Ten Hag menilai permainan The Reds Devils lebih berkembang dibandingkan pada laga Senin (15/7) saat tumbang 0-1 dari klub Norwegia Rosenborg.

“Pramusim adalah pertandingan persahabatan dan saya ingin memenangkan setiap pertandingan jadi saya sangat kecewa dengan hasil pada Senin, terutama dengan penampilan saya," kata Erik Ten Hag, dikutip dari laman resmi klub, Minggu.

"Hal yang lebih penting di pramusim adalah performa. Anda ingin berkembang dan itulah yang kami lihat hari ini dibandingkan dengan Senin, yang merupakan standar rendah," kata dia.

"Hari ini jauh lebih baik, terutama dalam prospek agresivitas yang jauh lebih baik. Kami jauh lebih unggul dan itu adalah usaha tim di kedua babak jadi, ya, itu menyenangkan untuk ditonton," kata dia.

Selanjutnya, Setan Merah akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim melawan Arsenal pada 28 Juli WIB, Real Betis pada 1 Agustus WIB, dan Liverpool pada 4 Agustus WIB.

“Pertama, kami harus menjadikan minggu latihan yang sangat bagus – minggu latihan yang keras. Tentu saja ada perjalanan ke Los Angeles yang memakan waktu satu hari dan kemudian kami juga harus menyesuaikan diri dengan waktu yang baru," kata pelatih asal Belanda itu.

"Tapi ya, kemudian kami akan bermain melawan Arsenal, satu langkah lagi, tapi sebelum itu kami harus bekerja sangat keras untuk kebugaran kami, untuk model permainan kami, jadi banyak yang harus kami lakukan," kata dia.

Laga Pramusim Manchester United

15 Juli: vs Rosenborg, kalah 0-1

20 Juli: vs Rangers, menang 2-0

27 Juli: vs Arsenal

31 Juli: vs Real Betis

3 Agustus: vs Liverpool.

Laga Resmi Manchester United

10 Agustus: vs Manchester City (Community Shield)

16 Agustus: vs Fulham (Liga Inggris).

