Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ketujuh: Manchester United dan Chelsea Tertahan, Tottenham Hotspur Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam, 6 Oktober 2024, menampilkan tiga laga pekan ketujuh. Manchester United dan Chelsea ditahan lawannya, sedangkan Tottenham Hotspur kalah.

Manchester United (MU) melalui lima laga tanpa kemenangan setelah bertandang ke markas Aston Villa. Kedua tim bermain imbang 0-0.

Hasil imbang itu membuat MU kembali gagal meraih poin penuh dalam lima pertandingan terakhir dengan perincian empat kali meraih hasil imbang dan satu kekalahan telak 0-3 saat menjamu Tottenham Hotspur di markas sendiri.

MU kini terpuruk di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 8, tertinggal 6 angka dari Aston Villa yang ada di posisi kelima.

Dalam pertandingan lain, Chelsea juga gagal mengantongi poin penuh saat menjamu Nottingham Forest. Laga ini berakhir dengan skor 1-1.

Chelsea tampil mendominasi penguasaan bola. Namun mereka justru kebobolan lebih dahulu, oleh gol Chris Wood pada menit ke-49. The Blues menyamakan kedudukan pada menit ke-57 berkat gol Noni Madueke pada menit ke-57.

Nottingham Forest harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-87. James Ward-Prowse dikeluarkan wasit karena mendapat dua kartu kuning. Meski unggul dalam jumlah pemain, Chelsea menambah golnya.

Chelsea kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 14. Forest ada di urutan ke-10 dengan nilai 10.

Sementara itu, Tottenham Hotspur kalah 2-3 saat berlaga di kandang Brighton. Unggul lebih dahulu lewat gol Brennan Johnson dan James Maddison, Spurs kemudian kebobolan oleh gol Yankuba Minteh, Georginio Rutter, dan Danny Welbeck.

Tottenham menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 10. Brighton ada di urutan keenam dengan nilai 12.

Hasil Liga Inggris Pekan Ketujuh

Sabtu, 5 Oktober 2024

Crystal Palace vs Liverpool 0-1

Arsenal vs Southampton 3-1

Brentford vs Wolves 5-3

Leicester City vs Bournemouth 1-0

Manchester City vs Fulham 3-2

West Ham vs Ipswich Town 4-1

Everton vs Newcastle United 0-0.

Minggu, 6 Oktober 2024

Aston Villa vs Man United 0-0

Chelsea vs Nottingham Forest 1-1

Brighton vs Tottenham Hotspur 3-2.

Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 7 13-2 18 2 Manchester City 7 17-8 17 3 Arsenal 7 15-6 17 4 Chelsea 7 16-8 14 5 Aston Villa 7 12-9 14 6 Brighton 7 13-10 12 7 Newcastle United 7 8-7 12 8 Fulham 7 10-8 11 9 Brentford 7 13-13 10 10 Nottingham Forest 7 7-6 10 11 Tottenham 7 14-8 10 12 West Ham United 7 10-11 8 13 AFC Bournemouth 7 8-10 8 14 Manchester United 7 5-8 8 15 Leicester City 7 9-12 6 16 Everton 7 7-15 5 17 Ipswich Town 7 6-14 4 18 Crystal Palace 7 5-10 3 19 Southampton FC 7 4-15 1 20 Wolverhampton 7 9-21 1

.

