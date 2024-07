Daftar Tim Sepak Bola Putra yang Lolos ke Perempat Final Olimpiade Paris 2024 dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak penyisihan grup sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 sudah tuntas digelar. Delapan tim sudah melaju ke babak perempat final.

Timnas Mesir U-23 menciptakan kejutan pada laga terakhirnya dengan Spanyol dengan skor 2-1 di Stadion Bordeaux, Bordeaux, Selasa, 30 Juli 2024. Mereka lolos sebagai juara Grup C, dengan Spanyol menjadi runner-up.

Kemenangan Mesir dipastikan oleh dua gol yang dicetak oleh penyerang Ibrahim Adel. Sedangkan Spanyol sempat memperkecil ketertinggalannya lewat Samu Omorodion.

Pada babak perempat final, Mesir akan menghadapi runner-up Grup D, Paraguay. Sedangkan Spanyol berjumpa juara Grup D, yakni Jepang.

Dalam laga lain, Amerika Serikat (AS) mendampingi tuan rumah Prancis melaju ke perempat final setelah kedua tim menang besar di laga terakhir Grup A.

Prancis yang dibesut Thierry Henry berhasil meraih kemenangan 3-0 saat menghadapi Selandia Baru. Pada waktu yang sama, AS berhasil menyegel tiket perempat final usai menang 3-0 atas Guinea.

Daftar Tim yang lolos ke perempat final

1. Maroko

2. Amerika Serikat

3. Jepang

4. Spanyol

5. Mesir

6. Paraguay

7. Prancis

8. Argentina.

Jadwal Perempat Final Olimpiade Paris 2024:

2 Agustus 2024

Maroko vs Amerika Serikat

Jepang vs Spanyol

Mesir vs Paraguay

Prancis vs Argentina.

