Rekap Hasil dan Klasemen Liga Champions Kamis Dinihari 19 September: Manchester City vs Inter Milan 0-0, PSG Kalahkan Girona 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Kamis dinihari, 19 September 2024, menampilkan rangkaian pertandingan matchday pertama babak Liga yang merupakan bagian dari format baru. Manchester City ditahan Inter Milan, sedangkan PSG mengalahkan Girona.

Man City hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu Inter Milan di Stadion Etihad. Kedua tim menyia-nyiakan banyak peluang dalam pertandingan yang diwarnai saling menyerang.

Dalam laga ini, agresivitas pasukan Pep Guardiola sebagian besar terhenti oleh pertahanan Inter yang disiplin. Sedangkan Inter terlihat berbahaya dalam serangan balik tapi kurang dalam penyelesaian akhir.

Mesin gol City Erling Haaland memiliki beberapa peluang di babak pertama, termasuk sundulan yang dilompati oleh kiper Yann Sommer di garis gawang. Tendangan kerasnya juga melebar.

Henrikh Mkhitaryan juga membuat para penggemar City menghela nafas lega ketika ia melewatkan kesempatan melakukan aksi heroik di akhir pertandingan. Ia meluncurkan tendangan roket tepat di atas mistar dari jarak sekitar delapan meter.

Dalam laga lain PSG menang 1-0 saat menjamu Girona. Gol mereka tercipta karena kesalahan memalukan dari lawan di menit-menit akhir pertandingan. Kiper Girona Paulo Gazzaniga membiarkan umpan silang Nuno Mendes melewati kakinya dan masuk ke gawang.

Kedua tim kesulitan mencetak gol hingga menjelang akhir laga. Pada menit ke-90, PSG akhirnya mendapatkan gol yang mereka nanti-nantikan. Tendangan rendah Mendes melewati gawang lolos dari genggaman Gazzaniga.

Pertahanan Girona efektif menetralisir serangan PSG di babak pertama. Mereka yang tampaknya akan cukup puas dengan hasil imbang, mulai membuang-buang waktu. Mereka mendapat cemoohan dari penonton Parc des Princes.

Pemain PSG Randal Kolo Muani dan Achraf Hakimi memiliki peluang-peluang di menit-menit akhir. Namun, keduanya gagal mencetak gol dari jarak dekat di menit-menit akhir. Gol tim tuan rumah baru tercipta setelah Gazzinga melakukan kesalahan.

Hasil Liga Champions Matchday Pertama Kamis dinihari, 19 September 2024:

Manchester City vs Inter Milan 0-0

PSG vs Girona 1-0

Celtic vs Slovan Bratislava 5-1

Club Brugge vs Dortmund 0-3

Bologna vs Shakhtar Donetsk 0-0

Sparta Prague vs Salzburg 3-0.

Klasemen Liga Champions