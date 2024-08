Indra Sjafri Ungkap Target Timnas U-19 Indonesia di Seoul Earth On Us Cup U-19, Tak Ingin Juara?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Indra Sjafri mengungkap target di Seoul Earth On Us Cup U-19. Tak mengincar gelar juara, dia ingin menjadikan ajang tersebut sebagai persiapan menatap kualifikasi Piala Asia U-20 2025. "(Target di Seoul Earth On Us Cup U-19) mematangkan tim sebelum terjun ke kualifikasi AFC bulan September nanti," ujar dia saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2024.

Timnas U-19 Indonesia berhasil meraih gelar juara Piala AFF U-19 2024. Ini menjadi trofi kedua setelah sebelumnya diraih pada edisi 2013. Kala itu, Indra Sjafri juga menjadi juru taktik Garuda Muda.

Perjalanan Timnas U-19 Indonesia bakal berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang digelar mulai 21-29 September 2024. Bertindak sebagai tuan rumah, Pasukan Merah Putih tergabung dalam grup F bersama Timor Leste, Maldives, dan Yaman.

Sebelumnya, skuad muda Garuda akan lebih dulu berpartisipasi dalam turnamen uji coba bertajuk Seoul Earth On Us Cup U-19. Nantinya, Timnas U-19 Indonesia akan menghadapi Argentina pada 28 Agustus, Thailand pada 30 Agustus, dan Korea Selatan pada 1 September mendatang.

Indra Sjafri meminta publik untuk tidak berfokus pada hasil pertandingan. Menurut dia, hasil dalam laga uji coba tidak bisa menjadi ukuran kesuksesan sebuah tim dalam menghadapi ajang yang sesungguhnya.

"Ada uji coba U-20 kemarin di Toulon semua pada ribut kenapa kalah. Tahu enggak siapa yang kami lawan? Uji coba itu ada tiga level, melawan tim yang lebih kuat, yang satu level, dan yang di bawah kita. Semua level itu tujuannya untuk menghadapi ajang sesungguhnya. Puncaknya ya di ajang yang sesungguhnya itu, jangan uji cobanya jadi polemik," ujar Indra.

"Atau mau di balik? Enggak perlu juara (di ajang sesungguhnya), tapi uji coba menang terus. Mau pilih yang mana?" kata pelatih asal Sumatera Barat itu menambahkan.

Pemain Timnas U-19 Indonesia saat ini telah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Indra Sjafri rencananya bakal memanggil lagi mereka untuk memulai pemusatan latihan pada 11 Agustus 2024.

