Indra Sjafri akan Panggil 2 Pemain Keturunan Baru ke Timnas U-19 Indonesia untuk Seoul Earth On Us Cup U-19

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia akan berpartisipasi dalam turnamen uji coba bertajuk Seoul Earth On Us Cup U-19. Pelatih Indra Sjafri berencana memanggil dua pemain keturunan baru untuk ikut memperkuat Tim Merah Putih pada ajang tersebut. "Saya akan bicara dengan klub untuk dua pemain (keturunan) untuk bisa bergabung ke Korea Selatan," ujar dia saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2024.

Indra mengaku telah mengajukan tiga nama pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi PSSI. Ketiga nama itu didapat dari seleksi yang dilakukan dalam ajang Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 pada Juni lalu.

Juru taktik berusia 61 tahun itu tidak membeberkan detail nama ketiga pemain tersebut. Namun, hal itu dikonfirmasi manajer Timnas U-19 Indonesia Ahmad Zaki yang menyebut tiga pemain yang dimaksud adalah Mauresmo Hinoke, Tim Geypens, dan Dion Markx. Akan tetapi, belakangan muncul rumor naturalisasi Mauresmo tidak bisa dilakukan karena memiliki lebih dari tiga tingkat garis keturunan. Ia dikabarkan memiliki darah Indonesia dari buyutnya.

Walau demikian, Indra menyebut PSSI saat ini masih berupaya memproses perpindahan kewarganegaraan ketiga pemain. "(Naturalisasi) lagi diurus. Kalau nggak salah tiga pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai. Namanya? Nanti dirilis PSSI."

Di Seoul Earth On Us Cup U-19 sendiri, Timnas U-19 Indonesia akan melakoni tiga pertandingan. Pertama, menghadapi Argentina pada 28 Agustus, lalu bersua Thailand pada 30 Agustus, dan terakhir melawan Korea Selatan pada 1 September. Saat ini, para pemain telah dikembalikan ke klub masing-masing sebelum dipanggil lagi untuk memulai pemusatan latihan pada 11 Agustus mendatang.

Indra Sjafri tidak mengincar gelar juara di Seoul Earth On Us Cup U-19. Ia ingin menjadikan turnamen uji coba tersebut sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U-20 2025. "(Target di Seoul Earth On Us Cup U-19) mematangkan tim sebelum terjun ke kualifikasi AFC di bulan September nanti."

Timnas U-19 Indonesia dijadwalkan mulai menjalani pertandingan kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 21-29 September 2024. Anak asuh Indra Sjafri yang bertindak sebagai tuan rumah tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maldives.

