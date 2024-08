Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama, Dimulai Jumat 9 Agustus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2025 akan mulai bergulir pekan ini. Rangkaian laga matchday pertama akan berlangsung mulai Jumat hingga Senin, 9-11 Agustus 2024.

Persib Bandung merupakan juara bertahan. Mereka akan berusaha mempertahankan gelarnya dalam laga pembuka dengan menjamu PSBS Biak Numfor di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Jumat, 8 Agustus. Kedua tim akan berhadapan mulai 19.00 WIB. PSBS merupakan tim promosi yang musim lalu berhasil menjuarai Liga 2.

Selanjutnya ada pertandingan runner-up Liga 1 musim lalu yaitu Madura United yang akan bertemu dengan tim promosi Malut United di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Sabtu pukul 15.30 WIB.

Madura United yang kini ditangani pelatih Widodo Cahyono Putro memiliki skuad berbeda dengan musim sebelumnya setelah mengganti pemainnya hingga 90 persen, sementara Malut United merupakan peringkat ketiga Liga 2 musim lalu setelah mengalahkan Persiraja Banda Aceh di partai play-off.

Pada hari yang sama, Persija Jakarta yang kini diasuh Carlos Pena akan memulai kiprahnya. Macan Kemayoran dijadwalkan menghadapi Barito Putera di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 10 Agustus 2024, mulai pukul 19.00 WIB. Ini merupakan kali pertama tim kebanggan Jakmania itu berkandang di JIS.

Sementara itu, Persebaya Surabaya akan menjalani laga pertamanya dengan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Minggu, 11 Agustus 2024. Duel ini juga diagendakan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.

Jadwal Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama:

Jumat, 9 Agustus 2024

19.00 Persib Bandung vs PSBS Biak (Indosiar).

Sabtu, 10 Agustus 2024

15.30 Madura United vs Malut United FC (Indosiar)

15.30 PSM Makassar vs Persis Solo (Vidio)

19.00 Persija Jakarta vs Barito Putera (Indosiar).

Minggu, 11 Agustus 2024

15.30 PSIS Semarang vs Persita Tangerang (Vidio)

15.30 Persik Kediri vs Bali United (Indosiar)

19.00 Persebaya Surabaya vs PSS Sleman (Indosiar).

Senin, 12 Agustus 2024

15.30 Arema FC vs Dewa United (Indosiar)

19.00 Semen Padang vs Borneo FC (Indosiar).

