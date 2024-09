Jadwal Liga 1 Selasa 17 September: PSBS Biak vs Madura United dan Borneo FC vs Malut United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan akan tersaji di Liga 1 2024-2025 pada Selasa, 17 September 2024, yakni PSBS Biak vs Madura United dan Borneo FC vs Malut United. Kedua laga yang berlangsung pada sore dan malam ini bisa disaksikan di Indosiar dan Vidio.

PSBS Biak akan menjamu Madura United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai 15.30 WIB. Tim promosi yang menjadi juara Liga 2 musim lalu memiliki modal kemenangan di laga sebelumnya.

Di tempat yang sama, Kamis lalu, tim berjuluk Badai Pasifik ini menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Julian Velazquez mencetak dua gol di laga itu, satu gol tambahan dari gol bunuh diri Syahrian Abimanyu. Sementara, Macan Kemayoran hanya bisa membuat satu gol dari Hanif Sjafbandi.

Kemenangan perdana itu diraih PSBS di bawah asisten pelatih Marcos Guillermo Samso, yang menggantikan peran Juan Esnaider yang dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala usai tiga laga berakhir dengan kekalahan. Hasil itu membuat mereka naik ke peringkat ke-15 klasemen sementara Liga 1.

Raihan tiga poin dari laga melawan Persija tentunya bisa membuat motivasi para pemain PSBS Biak berlipat menghadapi Madura United yang belum memetik kemenangan di empat laga mereka. Laskar Sape Kerrab kini di urutan ke-17 atau zona degradasi dengan hanya memetik satu poin.

Laga berikutnya, Borneo FC yang bertengger di puncak klasemen dengan sepuluh poin dari empat laga sebelumnya, akan menjamu Malut United. Kemenangan di hadapan pendukungnya akan bisa membuatnya unggul tiga poin dari PSM Makassar yang menempel di bawahnya.

Tim berjuluk Pesut Etam menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan hingga pekan keempat. Mereka mencatat tiga kemenangan dan sekali imbang.

Sementara, Malut United, tim promosi ini juga tak bisa dipandang sebelah mata. Skuad asuhan Imran Nahumarury juga menjadi tim yang belum terkalahkan. Mereka berada di peringkat kesepuluh klasemen sementara dengan enam poin dari tiga kali imbang dan sekali menang. Kemenangan diraih di laga terakhir menjamu Semen Padang, 2-1.

Dengan melihat catatan pertandingan kedua tim, Malut United diperkirakan bakal mampu memberikan perlawanan ketat menghadapi Borneo FC. Fakta bahwa keduanya sama-sama belum terkalahkan, membuat laga ini akan menarik untuk disaksikan.

Jadwal dan hasil pertandingan pekan kelima Liga 1 2024-2025:

Minggu, 15 September 2024

PSM Makassar vs Arema 0-1

Persib Bandung vs PSIS Semarang

Senin, 16 September 2024

Bali United vs PSS Sleman 0-0

Persija Jakarta vs Dewa United 0-0

Selasa, 17 September 2024

15.30 WIB

PSBS Biak vs Madura United

19.00 WIB

Borneo FC vs Malut United

Rabu, 18 September 2024

15.30 WIB

Semen Padang vs Barito Putera

Persik Kediri vs Persita Tangerang

19.00 WIB

Persebaya Surabaya vs Persis Solo

