Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Pertama: Mallorca vs Real Madrid 1-1, Kylian Mbappe Melempem

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid mengawali usaha mempertahankan gelar juara Liga Spanyol dengan kurang baik. Mereka ditahan imbang 1-1 saat berlaga di markas Mallorca pada Senin dinihari, 19 Agustus 2024.

Gol sundulan Vedat Muriqi di babak kedua membatalkan keunggulan Madrid yang sempat didapat berkat gol Rodrygo di babak pertama.

Kylian Mbappe tampil jadi starter dan tak diganti hingga akhir. Laman flashscore hanya memberinya rate 6,9 berada di antara tiga pemain pemain Madrid dengan nilai terendah. Rata-rata nilai pemain El Real adalah 7,01.

Real Madrid memulai laga dengan baik. Mereka unggul lebih dulu melalui satu tembakan melengkung yang bagus dari Rodrygo. Penyerang Brasil ini meneruskan umpan tumit dari rekan senegaranya, Vinicius Jr, pada menit ke-13.

Akan tetapi keunggulan itu tak bertahan. Muriqi mencetak gol sundulan setelah meneruskan umpan dari tendangan sudut pada menit ke-53.

Real mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah bek Ferland Mendy mendapat kartu merah langsung karena melakukan tekel pada masa tambahan waktu.

Sehari sebelumnya, Barcelona menang 2-1 di kandang Valencia.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol 2024-2025

Pekan 1

(Live BeIN Sport, Vidio)

Jumat, 16 Agustus 2024

Athletic Bilbao vs Getafe 1-1

Real Betis vs Girona 1-1.

Sabtu, 17 Agustus 2024

Celta Vigo vs Alaves 2-1

Las Palmas vs Sevilla 2-2.

Minggu, 18 Agustus 2024

Osasuna vs Leganes 1-1

Valencia vs Barcelona 1-2.

Senin, 19 Agustus 2024

Real Sociedad vs Rayo Vallecano 1-2

Real Mallorca vs Real Madrid 1-1.

Selasa, 20 Agustus 2024

00:00 WIB Real Valladolid vs Espanyol

02:30 WIB Villarreal vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol



