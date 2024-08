Rekap Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga 1 Pekan Kedua: Persib Bandung Ditahan Dewa United, Persik Kediri Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Senin, 19 Agustus 2024, menampilkan dua laga terakhir pekan kedua. Persik Kediri menang di kandang PSS Sleman, sedangkan Persib Bandung tertahan di markas Dewa United.

Persik Kediri menang 2-0 ketika bertamu ke markas PSS Sleman pada pekan kedua Liga 1 Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Senin sore. Kemenangan itu diraih gol yang dicetak oleh Ramiro Fergonzi dan Mochammad Supriadi.

Kemenangan ini mengantarkan Persik Kediri naik ke peringkat kedelapan klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan tiga poin dari dua pertandingan. Sedangkan PSS Sleman tetap berada di posisi juru kunci dengan minus tiga poin.

Dalam laga lain, Dewa United terselamatkan dari kekalahan atas Persib Bandung. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar itu berakhir dengan skor 2-2.

Egy Maulana Vikri menjadi penyelamat muka Tangsel Warrior lewat golnya pada menit ke-74. Sementara satu gol lainnya dicetak Septian Bagaskara. Dari kubu Maung Bandung, dua gol diciptakan Tyronne del Pino.

Dengan hasil ini, Dewa United masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan perolehan dua poin. Sedangkan Persib berada di urutan keempat dengan koleksi empat poin.

Kedua pertandingan ini memungkasi rangkaian laga pekan kedua. Jadwal Liga 1 pekan ke-3 akan dimulai pada 23 Agustus 2024, antara lain menampilkan partai Persib Bandung vs Arema FC

Rekap Hasil Pekan Kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

PSBS Biak vs PSM Makassar 1-2

Malut United vs Persebaya Surabaya 0-0

Barito Putera vs Madura United 1-0.

Sabtu, 17 Agustus

Arema FC vs Borneo FC 0-2

Persis Solo vs PSIS Semarang 0-1.

Minggu, 18 Agustus

Bali United vs Semen Padang 2-0

Persita Tangerang vs Persija Jakarta 0-0.

Senin, 19 Agustus

PSS Sleman vs Persik Kediri 0-2

Dewa United vs Persib Bandung 2-2.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Bali United FC 2 5-1 6 1 Borneo FC 2 5-1 6 1 PSM Makassar 2 5-1 6 4 Persib 2 6-3 4 6 Persija 2 3-0 4 8 Persita 2 1-0 4 8 Persebaya 2 1-0 4 12 Persik Kediri 2 3-3 3 14 PSIS Semarang 2 1-1 3 16 PS Barito Putera 2 1-3 3 18 Dewa United FC 2 2-2 2 20 Malut United FC 2 1-1 2 22 Madura United FC 2 1-2 1 24 Arema FC 2 0-2 1 26 PSBS Biak 2 2-6 0 28 Semen Padang FC 2 1-5 0 30 Persis Solo 2 0-4 0 32 PSS Sleman 2 0-3 -3

.



Top Skor Liga 1

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United).

2 gol:

David da Silva (Persib Bandung)

Tyronne Del Pino (Persib Bandung).

