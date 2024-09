Simak Jadwal Liga Champions 2024-2025 untuk Babak Utama: Pakai Format Baru, Banyak Laga Besar Sejak Awal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan kembali hadir pada bulan ini. Babak utama yang memakai format baru, kini disebut fase Liga, akan dimulai Selasa, 17 September 2024.

Ada sejumlah perubahan mendasar dalam format baru Liga Champions musim ini. Di babak liga, jumlah tim ditambah dari 32 menjadi 36.

Tak ada lagi pembagian grup berisi empat peserta. Tiap peserta akan menghadapi delapan lawan berbeda, empat di kandang dan empat di laga tandang.

Seluruh tim akan disatukan dalam pemeringkatan (klasemen). Nantinya, delapan tim teratas klasemen langsung lolos ke babak 16 besar. Tim urutan 9 hingga 24 akan berjuang lagi di babak playoff, untuk memperebutkan delapan tiket 16 besar.

Dalam jadwal musim ini, laga-laga besar sudah tersaji sejak pekan-pekan awal, dan akan terus hadir di sepanjang kompetisi. Perubahan format antara lain dilakukan untuk menghadirkan hal ini, sehingga minat penonton akan semakin tinggi dan level kompetisi juga semakin meningkat.

Baca juga: Format Baru Liga Champions yang Perlu Anda Ketahui

Pada pekan pertama misalnya laga-laga besar yang akan hadir antara lain Juventus vs PSV Eindhoven, AC Milan vs Liverpool, Manchester City vs Inter Milan, Monaco vs Barcelona, dan Atalanta vs Arsenal.

Sedangkan pada pekan kedua ada pertandingan Arsenal vs Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen vs AC Milan, Borussia Dortmund vs Celtic, Leipzig vs Juventus.

Jadwal Babak Utama Liga Champions 2024-2025

Matchday 1

Selasa, 17 September 2024

Young Boys vs Aston Villa

Juventus vs PSV Eindhoven

AC Milan vs Liverpool

Bayern Munchen vs GNK Dinamo

Real Madrid vs Stuttgart

Sporting CP vs LOSC Lille.

Rabu, 18 September 2024

Sparta Praha vs Salzburg

Bologna vs Shakhtar Donetsk

Celtic vs Slovan Bratislava

Club Brugge vs Borussia Dortmund

Manchester City vs Inter

Paris Saint-Germain vs Girona.

Kamis, 19 September 2024

Feyenoord vs Bayer Leverkusen

Crvena Zvezda vs Benfica

Monaco vs Barcelona

Atalanta vs Arsenal

Atlético Madrid vs Leipzig

Brest vs Sturm Graz.