Jadwal Bola Akhir Pekan Ini: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan MLS

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Selain itu ada pula rangkaian laga Liga Jerman, Liga Prancis, dan MLS.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ketiga. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan live Indosiar dan Vidio.

Hingga pekan kedua ada tiga tim yang mampu tampil sempurna dan terus menang, yakni PSM Makassar, Bali United, dan Borneo FC. Mereka akan berusaha mempertahankan catatan apiknya.

Sementara itu, juara bertahan Persib Bandung akan berusaha bangkit. Mereka baru saja ditahan Dewa United.

Inilah jadwal Liga 1 selengkapnya:

Jumat, 23 Agustus 2024

15:30 PSIS Semarang vs PSBS Biak Numfor (Indosiar, Vidio)

19:00 Persebaya vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 24 Agustus 2024

15:30 Madura United vs Persita (Indosiar, Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 25 Agustus 2024

15:30 Persik Kediri vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persib Bandung vs Arema FC (Indosiar, Vidio).

Senin, 26 Agustus 2024

15:30 Semen Padang vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Dewa United (Indosiar, Vidio).

Selasa, 27 Agustus 2024

19:00 Borneo FC vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

Liga Inggris akan memasuki pekan kedua, dengan live streaming di Vidio. Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United akan berusaha menjaga awal bagusnya setelah memenangi laga pekan pertama.

Adapun Tottenham Hotspur dan Chelsea akan berusaha setelah gagal menang pada laga pertamanya. Kala itu, Tottenham hanya bermain imbang, sedangkan Chelsea kalah.

Jadwal Liga Inggris selengkapnya:

Sabtu, 24 Agustus 2024

18.30 WIB: Brighton Vs Manchester United

21.00 WIB: Tottenham Hotspur Vs Everton

21.00 WIB: Crystal Palace Vs West Ham

21.00 WIB: Southampton Vs Nottingham Forest

21.00 WIB: Fulham Vs Leicester City

21.00 WIB: Manchester City Vs Ipswich Town

23.30 WIB: Aston Villa Vs Arsenal.

Minggu, 25 Agustus 2024

20.00 WIB: Bournemouth Vs Newcastle United

20.00 WIB: Wolverhampton Wanderers Vs Chelsea

22.30 WIB: Liverpool Vs Brentford.

