Rekap Hasil Liga 1 pada Rabu 11 September 2024: Persib Bandung dan Bali United Bermain Imbang, Dewa United Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan pekan keempat Liga 1 2024-2025 dimainkan pada Rabu, 11 September 2024. Dewa United vs PSIS Semarang, Bali United vs Arema dan PSM Makassar vs Persib Bandung berlangsung pada waktu berbarengan, mulai 15.30 WIB.

Dewa United menjadi satu-satunya tim yang memetik kemenangan kandang. Tim asuhan Jan Olde Riekerink mengalahkan tamunya PSIS dengan skor 2-1. Ketiga gol itu tercipta pada babak pertama.

Altalariq Ballah membuka skor pada menit ke-18 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Berikutnya, Taisei Marukawa mencetak gol ke gawang bekas timnya pada menit ke-43 untuk membawa Dewa United kembali unggul, setelah gol penyama kedudukan dibuat Septian David Maulana lewat tendangan penalti pada menit ke-30.

Ini menjadi kemenangan pertama bagi Dewa United yang kin di urutan kesembilan klasemen sementara Liga 1 dengan lima poin yang dikumpulkan. Sebelumnya, mereka mencatat dua kali imbang dan sekali kalah.

Sementara, bagi PSIS, ini adalah kekalahan keduanya musim ini. Meski begitu, tim berjuluk Mahesa Jenar ini masih unggul peringkat, satu strip di atas Dewa United, dengan enam poin.

Untuk dua pertandingan lain, PSM Makassar vs Persib Bandung dan Bali United vs Arema, semuanya berakhir dengan skor sama, yakni 0-0.

Dengan hasil itu, PSM Makassar masih berada di posisi teratas klasemen dengan 10 poin dari empat laga. Mereka kini hanya unggul satu angka dari Borneo FC yang baru akan melakoni laga keempat menghadapi tuan rumah PSS Sleman.

Sedangkan, Persib berada di urutan ketujuh klasemen sementara Liga 1 dengan nilai enam sama dengan PSIS, tetapi unggul selisih gol. Berikutnya, Bali United di posisi kelima dengan tujuh poin. Untuk Arema FC, mereka di urutan ke-12 dengan tiga poin dari tiga kali imbang.

Jadwal dan hasil pertandingan Liga 1 2024-2025 pekan keempat:

Rabu, 11 September 2024

15.30 WIB

Dewa United vs PSIS Semarang (2-1)

Bali United vs Arema FC (0-0)

PSM Makassar vs Persib Bandung (0-0)

Kamis, 12 September 2024

15.30 WIB

PSS Sleman vs Borneo FC

19.00 WIB

PSBS Biak Numfor vs Persija Jakarta

Jumat, 13 September 2024

15.30 WIB

Malut United vs Semen Padang

19.00 WIB

Persis Solo vs Madura United

Sabtu, 14 September 2024

15.30 WIB

Barito Putera vs Persik Kediri

19.00 WIB

Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya

