Jadwal Timnas Indonesia U-20 dalam Turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 di Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-20 akan mengikuti turnamen di Korea Selatan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang akan berlangsung di Indonesia pada September mendatang.

Dalam turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan bagus. Tim asuhan Indra Sjafri ini bersaing dengan tiga negara yakni tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand.

Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024:

Indonesia vs Argentina, 28 Agustus 2024, 14.00 WIB

Indonesia vs Thailand, 30 Agustus 2024, 14.00 WIB

Indonesia vs Korea Selatan, 1 September 2024, 17.30 WIB.

Komentar Erick Thohir

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengemukakan keikutsertaan timnas Indonesia U-20 pada Seoul Earth On Us Cup 2024 di Korea Selatan menjadi ajang untuk mengasah mental para pemain.

"Turnamen ini untuk mengasah mental para pemain agar lebih siap saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U-20 2025," tulis Erick melalui akun Instagram pribadi @erickthohir yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, turnamen tersebut menjadi laga uji coba bagi timnas U-20 menyambut kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang bakal digelar di Indonesia pada September.

Dalam turnamen itu, kata dia, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Argentina, Korea Selatan, dan Thailand sebagai persiapan untuk kualifikasi.

Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri mengatakan akan memanfaatkan turnamen di Korea Selatan secara maksimal untuk uji coba kemampuan tim.

Pada turnamen tersebut, Indra tidak membawa tiga pemain diaspora yaitu Tim Henri Victor Geypens, Hinoke Mauresmo Johannes, dan Dion Wilhelmus Eddy Markx.Ketiga sempat membela timnas Indonesia pada Toulon Cup 2024 di Prancis.

"Beda dengan Toulon, kami mengakomodir mereka (ketiga pemain diaspora) untuk bahan kita evaluasi pemain naturalisasi yang akan kita rekomendasikan ke PSSI. Jadi, makanya waktu Toulon kita memberikan kesempatan walaupun mereka belum punya paspor Indonesia," ujarnya.

Timnas U-20 sudah bertolak ke Korea pada 20 Agustus lalu. Sebelum mengikuti turnamen ini, para pemain akan melakoni laga dengan tim Liga 4 Korea Selatan pada 4 September.

Daftar 30 pemain timnas Indonesia U-20 yang dibawa ke Seoul Earth On Us Cup 2024:

1. Ikram Algiffari (Semen Padang)

2. I Wayan Artha Wiguna (Bali United)

3. Rifky Tofani (Malut United)

4. Fitrah Maulana Ridwan (Persib Bandung)

5. Muhammad Mufli Hidayat (PSM Makassar)

6. Muhammad Alfahrezi Buffon (Borneo FC)

7. Rizdjar Nurviat Subagja (Borneo FC)

8. Kadek Arel Priyatna (Bali United)

9. Meshaal Hamzah Bashier Osman (PSBS Biak)

10. M. Iqbal Gwijangge (Barito Putra)

11. Sulthan Zaky P. Putra Razak (PSM Makassar)

12. Muhammad Farhan Sopiulloh (Persiku Kudus)

13. Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)

14. Alexandro Felix Kamuru (Barito Putra)

15. Fandi Bagus Pamungkas (Bhayangkara)

16. Figo Deniis Saputra Ananto (PSIM Yogyakarta)

17. Ji Da Bin (Bhayangkara)

18. Muhammad Darel V. Erlangga (Malut United)

19. Tony Firmansyah (Persebaya Surabaya)

20. Arlyansyah Abdulmanan (PSIM Yogyakarta)

21. Muhammad Mufdi Iskandar (Malut Selection)

22. Marselinus Ama Ola (UD Logrones)

23. Muhammad Rizki Afrisal (Madura United)

24. Arkhan Kaka Putra Purwanto (Persis Solo)

25. Rahmat Syawal (PSIS Semarang)

26. Camara Ousmane Maiket (Borneo FC)

27. Muhammad Ragil (Bhayangkara)

28. Maouri Ananda YR Simon (Bali United)

29. Muhammad Nabil Asyura (Dejan FC)

30. Aditya Warman (Persija Jakarta).

