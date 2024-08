Soal Subscriber Terbanyak di YouTube, Bisakah Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor MrBeast?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kanal YouTube Cristiano Ronaldo berhasil menorehkan rekor jumlah 1 juta subscriber tercepat. Namun, bintang sepak bola asal Portugal ini masih akan membutuhkan waktu untuk memecahkan rekor subscriber terbanyak.

Ronaldo, yang kini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi, meluncurkan saluran YouTube bernama UR Cristiano pada Rabu, 21 Agustus. Dengan cepat kanalnya itu berhasil mendulang penonton dan subscriber

Dalam tempo 90 menit saja, subscriber-nya sudah mencapai 1 juta. Ini merupakan rekor tercepat dalam sejarah YouTube. Sehari kemudian, jumlah itu meningkat menjadi 10 juta pelanggan.

Kini, dua hari kemudian, Jumat siang, 23 Agustus, jumlah subscriber kanal Ronaldo itu sudah membengkak menjadi 30,5 juta. Jumlah penontonnya juga 121,3 juta.

Saluran 'UR Cristiano' disebutkan akan memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu dan pasangannya, Georgina Rodriguez. Unggahan soal "Mr dan Mrs Quiz" yang berjudul "Temukan Semuanya tentang kami. Siapa yang akan menang?" masih mendapatkan view tertinggi, lebih dari 24 juta.

Bila dilihat, pertumbuhan subscriber YouTube Ronaldo sungguh sangat pesat. Namun, knalnya dipastikan masih akan membutuhkan waktu untuk bisa menorehkan rekor jumlah pelanggan terbanyak

Saat ini rekor jumlah subscriber itu masih dipegang kanal MrBeast yang memiliki 311 juta pelanggan. Bila melihat pertumbuhan dalam dua hari, yakni 15 juta subscriber per hari, Ronaldo setidaknya akan membutuhkan waktu 20 hari lebih untuk mengejar angka itu, dengan catatan pertumbuhan subscribernya tetap stabil.

Peluang untuk memecahkan rekor itu sangat terbuka. Ronaldo memiliki cukup banyak pengikut di media sosial. Follower di akun instagram miliknya, @cristiano, berjumlah 636 juta.

Lalu, siapakah MrBeast yang memiliki pelanggan terbanyak di YouTube?

Dia bernama James Stephen Donaldson dan baru berusia 26 tahun. Pria Amerika ini mulai membuka kanal MrBeast pada 2012. Hingga kini dia sudah mengunggah 811 video dengan 57 miliar penayangan.

MrBeast menampilkan video-video berisi berbagai tantangan yang rumit dan giveaway yang yang sangat menggiurkan. Video-videonya mengundang banyak penonton, mencapai ratusan juta view.

Unggahan berjudul "50 YouTuber Bertarung untuk US$ 1 juta" disaksikan oleh 228 juta kali. Sedangkan video "US$ Squid Game In Real Life" ditonton 647 juta kali.

MARCA | MIRROR

