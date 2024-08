Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Kedua: Barcelona Kalahkan Athletic Bilbao 2-1 Berkat Gol Lamine Yamal dan Robert Lewandowski

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona melanjutkan tren kemenangan dengan menaklukkan Athletic Bilbao 2-1 pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Minggu dinihari WIB, 25 Agustus 2024.

Kemenangan Barcelona diraih berkat gol yang dicetak oleh Lamine Yamal dan Robert Lewandowski. Sedangkan gol Athletic Bilbao tercipta melalui tendangan penalti Oihan Sancet.

Berkat kemenangan ini Barcelona menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan enam poin dari dua pertandingan. Sedangkan Athletic Bilbao berada di posisi 14 dengan satu poin.

Secara statistik pada pertandingan ini Barcelona mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 66 persen penguasaan bola serta total melepaskan 13 tembakan yang lima di antaranya tepat sasaran.

Bilbao mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada pertandingan ini, namun Barcelona yang menciptakan peluang lewat tendangan Ferran Torres yang masih dapat diamankan kiper Alex Padilla.

Barcelona kembali menciptakan peluang lewat umpan yang dikirimkan oleh Raphinha ke dalam kotak penalti Bilbao, akan tetapi bola tak mampu dijangkau oleh Lamine Yamal.

Bilbao berbalik memberikan ancaman setelah bek tengah Dani Vivian dapat melakukan sundulan setelah menerima sepak pojok, namun bola masih menyamping dari gawang Barcelona.

Blaugrana akhirnya mampu mencuri keunggulan terlebih dahulu setelah Lamine Yamal mampu menyambar bola liar di kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang tak dapat dijangkau oleh Padilla sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 24.

Tertinggal satu gol membuat Bilbao berupaya untuk menyamakan kedudukan dan mereka mendapatkan peluang emas setelah diberi hadiah tendangan penalti karena karena Alex Berenguer dilanggar di kotak terlarang oleh Pau Cubarsi.

Oihan Sancet yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat ditebak oleh Marc-Andre Ter Stegen sehingga skor kembali sama kuat 1-1 pada menit 42.

Memasuki babak kedua, Barcelona mengambil inisiatif menyerang dan berupaya untuk kembali unggul, salah satunya lewat tendangan Torres yang masih dapat diamankan Padilla.

Skuad asuhan Hansi Flick mendapatkan peluang emas untuk kembali unggul melalui sundulan yang dilepaskan penyerang gaek Robert Lewandowski, akan tetapi bola masih membentur tiang gawang.

Bilbao tak tinggal diam dan sempat memberikan ancaman ke lini pertahanan Barcelona setelah umpan silang Sancet hampir masuk ke dalam gawang, namun peluang tersebut dipatahkan Ter Stegen.

Lewandowski kembali menciptakan peluang untuk Barcelona setelah menerima umpan dari Raphinha, namun tendangan voli pemain asal Polandia tersebut masih dapat diamankan Padilla.

Barcelona akhirnya mampu kembali unggul pada menit ke-75 setelah Lewandowski dapat merespon cepat bola hasil halauan Padilla yang berujung menjadi gol dan mengubah skor menjadi 2-1.

Pada sisa waktu pertandingan, Bilbao berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, namun tak ada yang membuahkan hasil sehingga skor 2-1 untuk kemenangan Barcelona tetap bertahan hingga laga usai.

Selanjutnya pada pekan ketiga Liga Spanyol, Barcelona akan bertandang ke markas Rayo Vallecano, Rabu, 28 Agustus, sedangkan Athletic Bilbao menjamu Valencia, sehari setelahnya.

Pada laga lain, Osasuna mengalahkan Mallorca 1-0, Real Sociedad menekuk Espanyol 1-0, dan Getafe vs Rayo Vallecano berakhir 0-0.

Rekap hasil dan Jadwal Liga Spanyol 2024-2025 Pekan 2

(Live BeIN Sport, Vidio)

Jumat, 23 Agustus 2024

Celta Vigo vs Valencia 3-1

Sevilla vs Villarreal 1-2.

Sabtu, 24 Agustus 2024

Osasuna vs Mallorca 1-0

Barcelona vs Athletic 2-1

Espanyol vs Real Sociedad 0-1

Getafe vs Rayo Vallecano 0-0.

Minggu, 25 Agustus 2024

22:00 WIB Real Madrid vs Valladolid

Senin, 26 Agustus 2024

00:00 WIB Leganes Vs Las Palmas

00:15 WIB Alaves Vs Real Betis

02:30 WIB Atletico Madrid vs Girona.

Klasemen Liga Spanyol



