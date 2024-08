Prediksi Wolverhampton Wanderers vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan pekan kedua Liga Inggris 2024-2025, Minggu, 25 Agustus 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Molineux Stadium, mulai pukul 20.00 WIB, disiarkan langsung platform streaming Vidio.

The Blues yang kalah pada pekan pertama dari Manchester City tentu bertekad meraih kemenangan pertamanya musim ini. Raihan tiga poin dapat mendongkrak posisi mereka dari urutan ke-15 klasemen sementara.

Bertandang ke markas Wolves, Chelsea datang dengan kekuatan yang hampir sempurna. Tercatat, hanya kapten Reece James yang kemungkinan besar absen, sementara pemain lainnya dipastikan bisa bermain. Joao Felix juga berpeluang besar menjalani debut keduanya bersama Chelsea dalam laga tersebut.

Pelatih Enzo Maresca mengingatkan anak asuhnya untuk bekerja lebih keras dalam pertandingan melawan Wolverhampton. Ia menegaskan hanya akan memainkan pemain-pemain yang bekerja keras dan tampil baik di sesi latihan.

"Saya menilai dan memilih sebelas pemain utama berdasarkan bagaimana mereka [para pemain] bekerja setiap hari," ujar dia dikutip dari Vavel. "Chelsea adalah klub yang menuntut. Anda perlu bekerja keras dan berjuang sampai akhir, untuk mendapatkan tempat Anda dan memberikan 100 persen. Jika berpikir saya akan memberi Anda kesempatan tanpa bekerja keras, lupakan saja."

Sementara itu, Wolves juga dalam situasi yang tak baik setelah menderita kekalahan dari Arsenal pada pekan pertama. Tampil di hadapan pendukung sendiri kali ini dapat memberi tambahan motivasi para pemain untuk meraih tiga poin pertama.

Pelatih Gary O'Neil pun berharap tuah Molineux Stadium untuk timnya pada laga kontra Chelsea. Ia ingin para pendukung dapat berteriak, bersorak, mendukung anak asuhnya berlaga sekaligus memberi tekanan untuk lawan.

"Kami akan membutuhkan semua orang, para penggemar yang datang setiap minggu, penggemar yang datang lima kali setahun, saya sendiri, para pemain, staf. Kami akan membutuhkan semua orang di sini untuk membantu kami mencoba menjalani musim yang sukses," ucapnya dikutip dari laman resmi klub.

Namun, perjuangan untuk meraih kemenangan atas Chelsea tidak akan dilalui dengan mudah. Wolves kehilangan banyak pemain karena berbagai hal. Di antaranya, Nelson Semedo masih menjalani hukuman kartu merah dari musim lalu. Kemudian ada pula Sasa Kalajdzic, Leon Chiwone, Enso Gonzalez yang dipastikan absen karena cedera. Bek Rayan Ait-Nouri juga diragukan tampil.

Head to Head

Wolverhampton Wanderers dan Chelsea tercatat sudah 92 kali bertemu di semua ajang. Wolves unggul secara statistik dengan raihan 39 kemenangan, berbanding 31 milik The Blues, sementara 22 pertandingan lainnya berakhir imbang. Bahkan, duel terakhir musim lalu sukses dimenangkan Wolves dengan skor 4-2 di Stamford Bridge yang merupakan kandang Chelsea.

5 Duel Terakhir Wolves vs Chelsea

04/02/2024 Chelsea 2-4 Wolves

24/12/2023 Wolves 2-1 Chelsea

08/04/2023 Wolves 1-0 Chelsea

08/10/2022 Chelsea 3-0 Wolves

07/05/2022 Chelsea 2-2 Wolves

Perkiraan Susunan Pemain

Wolves: Jose Sa; Matt Doherty, Rayan Ait-Nouri, Toti Gomes, Yerson Mosquera; Mario Lemina, Joao Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Rodrigo Gomes, Hwang Hee-chan; Mateus Cunha.

Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill, Marc Cucurella; Romeo Lavia, Moises Caicedo Enzo Fernandez; Chrstopher Nkunku, Cole Palmer, Nicolas Jackson.

Prediksi Pertandingan

Laga Wolves vs Chelsea diprediksi akan berlangsung sengit dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini. Berdasarkan rekor pertemuan kedua tim, Wolves lebih diunggulkan meraih kemenangan. Dari lima duel terakhir, tim yang kini diasuh Gary O'Neil memenangkan tiga laga atas Chelsea. Bahkan mereka juga tidak terkalahkan di kandang dari The Blues pada lima pertandingan sebelumnya. Prediksi skor Wolves vs Chelsea: 2-1.

