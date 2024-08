Rekap Hasil, Klasemen Liga Inggris Pekan Kedua, dan Top Skornya: Liverpool dan Chelsea Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 25-26 Agustus 2024, menampilkan pertandingan pekan kedua. Liverpool dan Chelsea sama-sama menang.

Liverpool berhasil lanjutkan tren kemenangan dengan menekuk Brentford 2-0 di Stadion Anfield, Liverpool. Ini kemenangan kedua The Reds musim ini setelah pekan lalu mengalahkan Ipswich Town juga dengan 2-0.

Kemenangan Liverpool hadir berkat gol Luis Diaz dan Mohamed Salah pada masing-masing babak.

Tim asuhan Arne Slot mendominasi laga ini dengan 63 persen penguasaan bola dan membuat 19 peluang yang delapan di antaranya tepat sasaran.

Hasil ini membuat Liverpool menempati peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan enam poin dari dua laga. Sedangkan Brentford turun ke posisi ke-13 dengan tiga poin.

Dalam pertandingan lain, hat-trick dari pemain sayap Noni Madueke mewarnai kemenangan Chelsea atas Wolves dengan skor 6-2 di Stadion Molineux, Wolverhampton.

Selain hat-trick dari Madueke, kemenangan Chelsea juga dipastikan gol-gol Nicolas Jackson, Cole Palmer dan Joao Felix. Gol Wolves dicetak Matheus Cunha dan Jorgen Strand Larsen.

Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kedelapan klasemen Liga Inggris dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan, sedangkan Wolves berada di posisi ke-19 tanpa poin.

Pada laga lainnya, Newcastle United ditahan 1-1 di kandang Brighton.

Rekap Hasil Liga Inggris 2024-2025 Pekan Kedua

Sabtu, 24 Agustus 2024

Brighton Vs Manchester United 2-1

Tottenham Hotspur Vs Everton 4-0

Crystal Palace Vs West Ham 0-2

Southampton Vs Nottingham Forest 0-1

Fulham Vs Leicester City 2-1

Manchester City Vs Ipswich Town 4-1

Aston Villa Vs Arsenal 0-2.

Minggu, 25 Agustus 2024

Bournemouth Vs Newcastle United 1-1

Wolves Vs Chelsea 1-2

Liverpool Vs Brentford 2-0.

Klasemen Liga Inggris



Top Skor Liga Inggris

4 gol:

Erling Haaland (Manchester City).

3 gol:

Noni Madueke (Chelsea).

2 gol:

Mohamed Salah (Liverpool)

Danny Welbeck (Brighton)

Son Heung-min (Tottenham).

