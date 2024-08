Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Kedua: Real Madrid vs Valladolid 3-0, Endrick Cetak Gol Debut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Endrick mencetak gol dalam debutnya bersama Real Madrid. Ia ikut mengantar Los Blancos menang 3-0 atas Valladolid pada pertandingan Liga Spanyol pekan kedua di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin dinihari WIB, 26 Agustus 2024.

Endrick mencetak gol ketiga Madrid setelah Los Blancos unggul melalui Federico Valverde dan Brahim Diaz.

Berkat kemenangan ini Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen dengan empat poin dari dua laga, sedangkan Valladolid turun ke posisi delapan dengan tiga poin.

Madrid mendominasi laga ini dengan 65 persen penguasaan bola serta membuat 17 peluang yang sembilan di antaranya tepat sasaran.

Madrid langsung menyerang dan kemudian menciptakan peluang lewat tendangan voli Antonio Rudiger yang dihalau kiper Valladolid Karl Hein.

Valladolid berbalik mengancam lewat tendangan kaki kanan Darwin Machis yang mengenai pemain Madrid, namun bola melambung di atas mistar gawang sehingga hanya berbuah sepak pojok.

El Real tampil dominan tapi babak pertama berakhir 0-0.

Madrid akhirnya memecahkan kebuntuan pada babak kedua ketika kembali tendangan bebas Federico Valverde pada menit ke-50 membobol gawang Valladolid.

Valladolid langsung merespon dengan menciptakan peluang lewat dua tendangan yang dilepaskan oleh Victor Meseguer, yang bisa dihalau kiper Thibaut Courtois.

Madrid baru menggandakan keunggulan pada menit ke-88 setelah umpan jauh dari Eder Militao diterima oleh pemain pengganti Brahim Diaz yang selanjutnya membobol gawang Valladolid sehingga skor berubah 2-0.

Endrick yang meneruskan umpan Brahim Diaz menutup kemenangan meyakinkan Bayern pada menit 90+6.

Selanjutnya Madrid berjumpa dengan Las Palmas, Jumat pekan ini, sedangkan Valladolid menjamu Leganes, sehari sebelumnya.

Rekap Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Pekan Kedua

Jumat, 23 Agustus 2024

Celta Vigo vs Valencia 3-1

Sevilla vs Villarreal 1-2.

Sabtu, 24 Agustus 2024

Osasuna vs Mallorca 1-0

Barcelona vs Athletic 2-1

Espanyol vs Real Sociedad 0-1

Getafe vs Rayo Vallecano 0-0.

Minggu, 25 Agustus 2024

Real Madrid vs Valladolid 3-0

Leganes Vs Las Palmas 2-1

Alaves Vs Real Betis 0-0

Atletico Madrid vs Girona 3-0.

Klasemen Liga Spanyol



Top Skor Liga Spanyol

3 gol:

Robert Lewandowski (Barcelona)

2 gol:

Iago Aspas (Celta Vigo)

Arnaut Danjuma (Villarreal)

Ohian Sanset (Ath Bilbao)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Juan Cruz (Leganes)

Sandro Ramirez (Las Palmas).

