Klasemen Liga 1 Pekan Ketiga, Top Skor, dan Jadwal Hari Ini: PSM Makassar Masih Sempurna, Borneo FC dan Bali United Berduel

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar memelihara catatan sempurna pada awal musim Liga 1. Mereka kini memuncaki klasemen setelah mengalahkan tamunya Dewa United dengan skor 3-1, pada pertandingan di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin malam, 26 Agustus.

Dengan hasil ini, tim berjuluk Juku Eja itu mencatatkan tiga kemenangan dari tiga pertandingan dan berhak memuncaki klasemen sementara Liga 1 dengan sembilan poin. Sedangkan Dewa United tertahan di posisi ke-13 dengan dua poin.

PSM memecah kebuntuan pada menit ke-15. Nermin Hajleta yang mampu lolos dari penjagaan pemain Dewa United merangsek ke kotak penalti, sebelum menaklukkan kiper Dewa Sonny Stevens. Gol tersebut sempat mendapat tinjauan VAR, sebelum dinyatakan sah dan membawa PSM unggul 1-0.

Dewa lantas mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Taisei Marukawa dilanggar pemain PSM di kotak penalti yang membuat wasit menunjuk titik putih. Risto Mitrevski yang bertindak sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk mengubah skor menjadi imbang 1-1.

PSM kemudian merestorasi keunggulannya menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-45+6’. Aloisio Neto menanduk bola untuk membawa PSM unggul 2-1 pada babak pertama.

Pada babak kedua, Dewa banyak menekan PSM. Namun tim berjuluk Anak Dewa itu masih kesulitan menciptakan peluang bersih.

PSM sendiri lebih banyak bermain bertahan, dan menunggu serangan-serangan Dewa. Beberapa kali PSM mencoba mencuri peluang yang belum berbuah gol tambahan.

Gol ketiga PSM lahir pada menit ke-93. Daisuke Sakai melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti menyambut umpan silang, yang kembali menggetarkan jala gawang Dewa. Keunggulan 3-1 untuk PSM pun bertahan sampai peluit panjang ditiup wasit Tommi Manggopa.

Jadwal Hari Ini

Masih ada satu jadwal Liga 1 yang akan berlangsung hari ini, Selasa, 27 Agustus. Borneo FC akan menjamu Bali United, mulai 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mampu menang dalam dua laga awalnya. Karena itu, duel ini akan menjadi pertaruhan bagi keduanya untuk menjaga kesempurnaan sekaligus bersaing dengan PSM di puncak klasemen.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga

Jumat, 23 Agustus 2024

PSIS Semarang vs PSBS Biak Numfor 1-0

Persebaya vs Barito Putera 2-1.

Sabtu, 24 Agustus 2024

Madura United vs Persita 0-1

Persija Jakarta vs Persis Solo 2-1.

Minggu, 25 Agustus 2024

Persik Kediri vs Malut United 0-0

Persib Bandung vs Arema FC 1-1.

Senin, 26 Agustus 2024

Semen Padang vs PSS Sleman 1-0

PSM Makassar vs Dewa United 3-1.

Selasa, 27 Agustus 2024

19:00 Borneo FC vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 PSM Makassar 3 8-2 9 2 Persija 3 5-1 7 3 Persebaya 3 3-1 7 4 Persita 3 2-0 7 5 Bali United FC 2 5-1 6 5 Borneo FC 2 5-1 6 7 PSIS Semarang 3 2-1 6 8 Persib Bandung 3 7-4 5 9 Persik Kediri 3 3-3 4 10 Malut United FC 3 1-1 3 11 Barito Putera 3 2-5 3 11 Semen Padang FC 3 2-5 3 13 Dewa United FC 3 3-5 2 14 AREMA FC 3 1-3 2 15 Madura United FC 3 1-3 1 16 PSBS Biak 3 2-7 0 17 PERSIS Solo 3 1-6 0 18 PSS Sleman 3 0-4 -3

.

Top Skor Liga 1

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United).

2 gol:

David da Silva (Persib Bandung)

Tyronne Del Pino (Persib Bandung)

Bruno (Persebaya)

Ryo Matsumura (Persija)

Kenneth Ngwoke (Semen Padang).

