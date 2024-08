Jadwal Bola Selasa Malam 27 Agustus 2024: Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Arab Saudi, dan Liga 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 27-28 Agustus 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Arab Saudi, dan Liga 1.

Kompetisi Liga Champions sudah memasuki fase akhir babak kualifikasi. Malam ini akan ada tiga pertandingan kedua babak playoff, dari total tujuh yang akan berlangsung.

Tim-tim akan bersaing berebut tiket ke babak utama, termasuk Salzburg, Sparta Praha, dan Galatasaray yang akan tampil malam ini dan sudah menggenggam keunggulan dari pertemuan pertama.

Jadwal Liga Spanyol akan menampilkan pertandingan pekan ketiga. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Mallorca vs Sevilla dan Rayo Vallecano vs Barcelona.

Jadwal Liga Arab Saudi akan diwarnai aksi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr yang akan tampil di pekan kedua, melawan Al Fayha. Sedangkan Liga 1 pekan ketiga diisi laga Borneo FC vs Bali United.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Champions

(Playoff leg kedua)

Rabu, 28 Agustus 2024

02:00 RB Salzburg vs Dynamo Kiev (Salzburg unggul 2-0)

02:00 Sparta Prague vs Malmo (Sparta Praha unggul 2-0)

02:00 Galatasaray vs Young Boys (Young Boys unggul 3-2).

Liga Spanyol

(Pekan kedua, Live BeIN Sport/Vidio)

Rabu, 28 Agustus 2024

00:00 Mallorca vs Sevilla

02:30 Rayo Vallecano vs Barcelona.

Liga Arab Saudi

(Pekan kedua, live SPOTV)

Rabu, 28 Agustus 2024

01:00 Al Fayha vs Al Nassr.

Liga 1

(Pekan ketiga)

Selasa, 27 Agustus 2024

19:00 Borneo FC vs Bali United (Indosiar, Vidio).

