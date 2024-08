Rekap Hasil Bola Rabu Dinihari, 28 Agustus: Barcelona dan Al Nassr Menang, 3 Tim Lolos ke Babak Utama Liga Champions

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 27-28 Agustus 2024, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Arab Saudi, dan Liga 1.

Dari Liga Champions, ada tiga pertandingan leg kedua babak playoff. Klub Swiss Young Boys mengalahkan Galatasaray 1-0 dan lolos ke babak utama (fase liga) dengan kemenangan agregat 4-2. Alan Virginius mencetak gol tunggal dalam laga ini, pada menit ke-87.

Juara Ceko, Sparta Prague, juga lolos. Mereka tim Swedia, Malmo, 2-0, untuk meraih kemenangan agregat 4-0. Sedangkan RB Salzburg bermain imbang 1-1 di kandang sendiri dengan Dynamo Kyiv untuk melaju setelah menang 2-0 di leg pertama.

Dari Liga Spanyol pekan ketiga, Barcelona menang 2-1 di kandang Rayo Vallecano. Mereka menjaga kesempurnaan dengan memenangi ketiga laga awal yang dijalani.

Rayo mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama dan unggul lebih dulu melalui gol dari Unai Lopez pada menit kesembilan. Tapi Barca tampil lebih hidup setelah jeda, dengan Pedri menyamakan kedudukan melalui satu serangan balik pada menit ke-60.

Dani Olmo, yang baru didatangkan dari Leipzig, mencetak gol pada menit ke-82 untuk memastikan kemenangan Barcelona.

Barcelona kini memuncaki klasemen dengan sembilan poin dari tiga pertandingan, unggul dua poin dari Villarreal yang berada di posisi kedua. Rayo berada di peringkat delapan dengan empat poin.

Dari Liga Arab Saudi, Al Nassr menang 4-1 di kandang Al Feiha. Cristiano Ronaldo menyumbang satu gol. Anderson Talisca memborong dua gol, sedangkan satu gol Al Nassr lain diceploskan Marcelo Brozovic.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Al Nassr setelah ditahan Al Raed di pekan pertama. Kini mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai empat, tertinggal dua angka dari Al Qadisiya.

Dari Liga 1, Borneo FC mengalahkan Bali United dengan skor 2-0. Kemenangan itu dipastikan oleh Christophe Nduwarugira dan Mariano Peralta.

Borneo menempati posisi kedua klasemen dengan nilai sembilan, kalah selisih gol dari PSM Makassar. Bali United di urutan keenam dengan nilai enam.

Hasil Bola Selengkapnya:

Liga Champions

(Playoff leg kedua)

Rabu, 28 Agustus 2024

RB Salzburg vs Dynamo Kiev 1-1 (Salzburg lolos, skor akhir 3-1)

Sparta Prague vs Malmo 2-0 (Sparta Praha lolos, skor akhir 4-0)

Galatasaray vs Young Boys 0-1 (Young Boys lolos, skor akhir 4-2).

Liga Spanyol

(Pekan kedua)

Rabu, 28 Agustus 2024

Mallorca vs Sevilla 0-0

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-2.

Liga Arab Saudi

(Pekan kedua)

Rabu, 28 Agustus 2024

Al Fayha vs Al Nassr 1-4.

Liga 1

(Pekan ketiga)

Selasa, 27 Agustus 2024

Borneo FC vs Bali United 2-0.

