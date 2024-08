Hasil dan Jadwal Liga Champions: Young Boys, Sparta Praha, Salzburg Lolos ke Babak Utama; Malam Ini Ada 4 Laga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Babak playoff Liga Champions leg kedua untuk menentukan tim-tim yang lolos ke putaran final musim ini telah dimulai pada Rabu dinihari, 28 Agustus 2024. Baru tiga pertandingan leg kedua playoff yang dimainkan, jadi tiga tim sudah dipastikan lolos ke putaran final Liga Champions musim ini.

Tiga tim yang sudah mengamankan tiket berlaga di Liga Champions 2024/25 yakni Young Boys, Sparta Praha, dan RB Salzburg.

Galatasaray dipastikan gagal bermain di Liga Champions musim ini dan harus turun ke Liga Europa usai dipermalukan Young Boys 0-1 saat bermain di kandang.

Pekan lalu, di leg pertama, Young Boys tampil berhasil mengalahkan tim asal Turki dengan skor 3-2.

Gol tunggal kemenangan Young Boys di leg kedua dicetak oleh Alan Virginius pada menit ke-87. Galatasaray pun semakin kesulitan karena harus bermain dengan 10 orang setelah Fernando Muslera dihukum kartu merah di menit yang sama.

Skor 0-1 bertahan untuk kemenangan Young Boys. Young Boys lolos ke putaran final UCL 2024/25 setelah unggul agregat 2-4.

Sedangkan Galatasaray, yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2000, dipastikan tidak lolos ke kompetisi Eropa tersebut untuk kedua kalinya dalam kurun waktu tiga tahun.

Hasil dan Jadwal Leg Kedua Playoff Liga Champions 2024-2025:

Hasil

Rabu, 28 Agustus 2024

Galatasaray 0-1 Young Boys (aggregat 2-4)

Sparta Praha 2-0 Malmo (aggregat 4-0)

RB Salzburg 1-1 Dynamo Kiev (aggregat 3-1).

Jadwal

Rabu, 28 Agustus 2024

Pukul 23.45 WIB: Qarabag vs Dinamo Zagreb.

Kamis, 29 Agustus 2024

Pukul 02.00 WIB: Red Star Belgrade vs Bodo/Glimt

Pukul 02.00 WIB: Slovan Bratislava vs Midtylland

Pukul 02.00 WIB: Slavia Praha vs Lille.

