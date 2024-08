Prediksi Susunan Pemain Timnas U-20 Indonesia vs Argentina: Arkhan Kaka Starter?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan memulai kiprahnya di Seoul Earth on Us Cup 2024 dengan bersua Argentina pada hari ini, Rabu, 28 Agustus. Pelatih Indra Sjafri diprediksi bakal menurunkan para pemain andalan, salah satunya Arkhan Kaka.

Ketidakikutsertaan Jens Raven dalam turnamen tersebut membuat lini serang Garuda Nusantara akan bertumpu sepenuhnya pada pemain asal Persis Solo tersebut. Dari 30 nama yang dibawa terdapat tiga penyerang tengah dan hanya Kaka yang bisa dibilang paling berpengalaman.

Dua nama lainnya adalah Muhammad Ragil asa klub Bhayangkara Presisi Indonesia FC dan Camara Ousmane Maket dari Borneo FC. Dibanding kedua nama tersebut, Kaka yang sudah 15 kali bermain bersama Persis di Liga 1 musim lalu lebih berpeluang besar diturunkan sejak menit awal. Ia kemungkinan besar akan diapit dua sayap Riski Afrisal di kiri dan Arlyansyah Abdulmana di kanan.

Beralih ke tengah, Figo Dennis diperkirakan masih menjadi pilihan utama. Ia diprediksi berduet dengan Ji Da Bin yang sebelumnya sempat absen di Piala AFF U-19 2024. Keduanya akan ditopang dua wingback Dony Tri Pamungkas di kiri dan Mufli Hidayat di kanan.

Sementara, untuk trio lini belakang, Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Alfharezzi Buffon kemungkinan bermain sejak menit awal. Ketiganya akan membantu kiper Ikram Algiffari untuk menjaga gawang Timnas U-20 Indonesia dari gempuran para penyerang Argentina.

Pelatih Indra Sjafri menjadikan Seoul Earth on Us Cup 2024 sebagai ajang persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Bukan hasil yang menjadi target utama, tetapi dia ingin mencari komposisi skuad terbaiknya lewat turnamen ini.

"Tentu ini untuk persiapan tim ke kualifikasi AFC U-20 di mana nanti kami menjadi tuan rumah. Event ini kami jadikan untuk mencari skuad terbaik dari Timnas U-20 Indonesia," ujar dia dalam sesi jumpa pers sebelum laga dikutip dari keterangan video tim media PSSI.

Berikut ini prediksi susunan pemain Timnas U-20 Indonesia vs Argentina di Seoul Earth on Us Cup 2024:

Indonesia: Ikram Algiffari; Alfharezzi Buffon, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge; Figo Dennis, Dony Tri Pamungkas, Mufli Hidayat, Ji Da Bin; Arlyansyah Abdulmanan, Riski Afrisal, Arkhan Kaka.

Argentina: Lucas Cuffia; Nazareno Roseli, Mauricio Ponce, Santiago Colidio, Mirko Juarez; Matias Favale, Santiago Pusso, Tobias Perez; Mateo Benegas, Dybal Cabral, Gianluca Banuera.

