Susunan Pemain Timnas U-20 Indonesia vs Argentina: Arkhan Kaka Cadangan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Susunan pemain Timnas U-20 Indonesia vs Argentina dalam laga pertama Seoul Earth on Us Cup 2024 resmi dirilis pada hari ini Rabu, 28 Agustus 2024. Pelatih Indra Sjafri mencadangkan Arkhan Kaka.

Peran penyerang asal klub Persis Solo itu digantikan Ousmane Camara yang menjadi striker nomor 9 di depan. Ia bakal diapit oleh dua winger Riski Afrisal dan Arlyansyah Abdulmanan.

Terlepas dari Ousmane, susunan pemain yang diturunkan Indra pada laga kali ini tidak jauh berbesa dengan prediksi Tempo sebelumnya. Di tengah, Figo Dennis masih menjadi pilihan utama. Ia berduet dengan Toni Firmansyah yang sebelumnya juga tampil di Piala AFF U-19 2024. Keduanya akan ditopang dua wingback Dony Tri Pamungkas di kiri dan Iqbal Gwijangge di kanan.

Sementara, untuk trio lini belakang, Meshaal Hamzah, Kadek Arel, dan Alfharezzi Buffon bermain sejak menit awal. Ketiganya akan membantu kiper Ikram Algiffari untuk menjaga gawang Timnas U-20 Indonesia dari gempuran para penyerang Argentina.

Pelatih Indra Sjafri sebelumnya mengatakan bahwa keikutsertaan timnya di turnamen di Korea Selatan ini menjadi bagian dari persiapan timnya menuju kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Lawan-lawan yang dihadapi di Seoul Earth on Us Cup 2024, kata dia, dapat menjadi acuan untuk mencari komposisi skuad terbaik.

"Setelah kami bertanding di Toulon Tournament dan ada undangan di sini, kami sangat senang karena seperti tim lain, tentu ini untuk persiapan tim ke kualifikasi AFC U-20 di mana nanti kami menjadi tuan rumah. Event ini kami jadikan untuk mencari skuad terbaik dari Timnas U-20 Indonesia," ujar dia dalam sesi jumpa pers sebelum laga dikutip dari keterangan video tim media PSSI.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Duel Timnas U-20 Indonesia vs Argentina dalam laga pertama Seoul Earth on Us Cup 2024 akan digelar di Mokodong Stadium, Seoul, Korea Selatan, hari ini Rabu, 28 Agustus, mulai pukul 14.00 WIB.

Susunan pemain Timnas U-20 Indonesia vs Argentina di Seoul Earth on Seoul Cup 2024

Indonesia: Ikram Algiffari; Meshaal Hamzah, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Iqbal Gwijangge; Dony Tri Pamungkas, Muhammad Alfharezzi Buffon, Figo Dennis, Toni Firmansyah; Arlyansyah Abdulmanan, M. Riski Afrisal, Ousmane Camara.

Argentina: Lucas Cufia; Jose Ibarra, Nazareno Roselli, Mirko Juarez; Tiago Esidin, Rodrigo Ezeqiel Stocco; Matias Gabriel, Santiago Colidio, Mateo Daniel, Tomas Agustin.

Pilihan Editor: Nova Arianto Ungkap Sejumlah Masalah Timnas U-17 Indonesia Usai Dua Kali Uji Coba Lawan India