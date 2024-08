Hasil, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ketiga, dan Top Skornya: Atletico Madrid vs Espanyol 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid ditahan imbang 0-0 oleh Espanyol di Wanda Metropolitano, Madrid, dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ketiga, Kamis dinihari, 29 Agustus. Pertandingan sebenarnya berlangsung berat sebelah, tapi Atletico gagal mengkonversi banyak peluang.

Espanyol merupakan satu-satunya tim yang belum mencetak gol di LaLiga. Mereka pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mematahkan serangan ketika mereka dikepung oleh Atletico yang mendominasi permainan segera setelah wasit meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan.

Pemain Atletico, Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, hampir saja membuka keunggulan di babak pertama. Sedangkan Rodrigo Riquelme memiliki dua gol yang dianulir karena offside, gol pertama setelah melalui pemeriksaan VAR dan gol kedua di babak tambahan.

Lini belakang Espanyol bertahan dengan baik, sedangkan penjaga gawang Joan Garcia melakukan tujuh penyelamatan untuk menggagalkan tim asuhan Diego Simeone meraih tiga poin.

Hasil ini membuat Espanyol berada di peringkat 18 dengan poin pertama mereka, sedangkan Atletico berada di peringkat empat dengan lima poin.

Dalam laga lain, Athletic Bilbao mengalahkan Valencia 1-0, sedangkan Real Sociedad takluk dari Alaves 1-2.

Sehari sebelumnya, Barcelona menang 2-1 Rayo Vallecano. Sedangkan Real Madrid baru akan bermain Kamis malam ini, melawan Las Palmas.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol 2024-2025 Pekan Ketiga

(Live BeIN Sport, Vidio)

Selasa, 27 Agustus 2024

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-2

Mallorca vs Sevilla 0-0

Villarreal vs Celta Vigo 4-3.

Rabu, 28 Agustus 2024

Athletic Bilbao vs Valencia 1-0

Valladolid vs Leganes 0-0

Atletico Madrid vs Espanyol 0-0

Real Sociedad vs Alaves 1-2.

Jumat dinihari, 29 Agustus 2024

00:00 Girona vs Osasuna

02:30 Las Palmas vs Real Madrid.

