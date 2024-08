Hasil Timnas U-20 Indonesia vs Thailand 0-1, Kesalahan Pemain Belakang Bikin Gawang Kebobolan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Timnas U-20 Indonesia vs Thailand pada laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 yang berlangsung di Mokodong Stadium, Seoul, Korea Selatan, untuk sementara skor babak pertama 0-1. Duel ini digelar mulai 14.00 WIB dengan disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio.

Skuad Garuda bermain hati-hati di awal babak pertama. Maouri Simon dan rekan-rekannya masih kesulitan untuk menciptakan peluang. Di satu sisi, tim berjuluk Gajah Perang juga tidak mau buru-buru melakukan serangan. Meski begitu, para pemain Thailand bermain menekan.

Pada menit kesepuluh gawang Indonesia yang dikawal kiper I Wayan Arta Wiguna dibobol Caelan Ryan. Gol ini terjadi karena kesalahan pemain belakang Rahmat Syawal.

Saat Rahmat Syawal hendak mengoper bola kembali ke Dony Tri Pamungkas di dalam kotak, Thanawut Phochai berhasil menyerbot dan mengumpan ke arah Caelan Ryan yang berada dekat gawang.

Tim asuhan Indra Sjafri berusaha bangkit setelah kebobolan. Mereka mencoba keluar dari tekanan dan kembali membangun serangan. Pada menit ke-18, Toni Firmansyah menyerang dari sayap kanan. Berhasil mencuri bola dari pemain Thailand, dia mengirim umpan ke Marselinus Ama Ola tetapi penyelesaian Ola masih bisa dihalau kiper Anut Samran.

Tak banyak peluang gol tercipta dari kedua kesebelasan. Timnas U-20 Indonesia bermain lebih disiplin dalam bertahan, sehingga pergerakan pemain Thailand bisa diredam.

Pada menit ke-40, Toni lagi-lagi menjadi orang pertama yang mencoba membangun serangan. Akan tetapi, upayanya bersama rekan-rekannya masih dapat diantisipasi pemain lawan.

Menjelang jeda turun minum, Muhammad Ragil dan rekan-rekannya melancarkan serangan. Mereka mencoba mengurung pemain Thailand. Namun, upaya yang dilakukan masih belum bisa menciptakan gol balasan. Skor pun masih tetap 0-1 untuk keunggulan Thailand.

Susunan Pemain

Indonesia: I Wayan Arta Wiguna; Muhammad Iqbal Gwijangge, Kadek Arel Priyatna, Rahmat Syawal; Muhammad Alfharezzi Buffon, Dony Tri Pamungkas; Marselinus Ama Ola, Toni Firmansyah; Maouri Simon, Muhammad Ragil, Muhammad Riski Afrisal.

Thailand: Anut Samran; Jhetsapat Khuantanom, Singha Marasa, Jirapol Saelio; Thanyakon Swangsuk, Pikanet Laohawiwat; Rapeephat Padthaisong, Dutsadee Buranajutanon; Caelan Ryan, Thanakrit Chotmuangpak, Thanawut Phochai.

