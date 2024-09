Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tahan Australia 0-0, Timnas Indonesia Tetap di Posisi Keempat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat empat klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga seusai bermain imbang 0-0 dengan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 10 September 2024.

Kini Indonesia telah mengemas dua poin dari dua pertandingan yang telah dilalui, sedangkan Australia menempati posisi kelima dengan torehan satu poin.

Pada pertandingan ini Indonesia mendapatkan gempuran dari Australia, namun lini pertahanan yang dikomandoi Jay Idzes mampu menahan gelombang serangan sehingga skor 0-0 tetap bertahan hingga akhir pertandingan.

Sementara itu, Arab Saudi mampu naik ke peringkat pertama klasemen sementara Grup C setelah menaklukkan China dengan skor 2-1 di Stadion Dalian Suoyuwan, Dalian, Selasa.

Kemenangan Arab Saudi hadir melalui dua gol yang dicetak oleh Hassan Kadesh, sedangkan China sempat unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Ali Lajami.

Pada pertandingan ini, sebenarnya Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-19 setelah Mohamed Kanno harus diusir keluar lapangan oleh wasit karena mendapatkan kartu merah langsung.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Posisi dari klasemen sementara Grup C masih bisa berubah karena ada pertandingan lain yang dimainkan hari ini yaitu Bahrain menjamu Jepang di Stadion Nasional, Riffa, Selasa pukul 23.00 WIB.



Hasil Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga



Matchday pertama

Jepang vs Cina 7-0

Australia vs Bahrain 0-1

Arab Saudi vs Indonesia 1-1

Matchday kedua

Selasa, 10 September 2024

Cina vs Arab Saudi 1-2

Indonesia vs Australia 0-0

12.00 Bahrain vs Jepang.

Berikut klasemen sementara Grup C:

No Negara Main Gol Poin 1 Arab Saudi 2 1 4 2 Jepang 1 7 3 3 Bahrain 1 1 3 4 Indonesia 2 0 2 5 Australia 2 -1 1 6 Cina 2 -8 0

.



Pilihan Editor: Ketika Suporter Penuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno 2 Jam Sebelum Laga Indonesia vs Australia Dimulai