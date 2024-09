Usai Tampil Bersama Timnas Indonesia di SUGBK, Maarten Paes Pastikan Akan Jalin Komunikasi dengan Pemain Skuad Garuda Lain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maarten Paes kembali ke Amerika Serikat usai tampil bersama Timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Dia akan melanjutkan perjalanannya bersama FC Dallas dalam ajang Major League Soccer 2024.

Kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, 26 tahun ini tampil gemilang dalam dua pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat Skuad Garuda bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi, Paes beberapa kali melakukan penyelamatan penting selain berhasil menepis tendangan penalti lawan.

Berikutya, ketika Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Australia di SUGBK, mantan pemain FC Utrecht itu tercatat lima kali melakukan penyelamatan krusial yang membuat gawangnya tidak kebobolan meski terus diserang. Dalam laga kandang ini, Paes dinobatkan sebagai Man of the Match.

Setelah pertandingan, Paes mengatakan akan kembali ke Amerika Serikat untuk kembali bersama FC Dallas. Ia memastikan akan tetap menjalin komunikasi dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya hingga agenda pertandingan berikutnya.

"Kami akan bertemu satu sama lain di Bahrain pada Oktober. Saya yakin kami akan tetap saling berinteraksi, jadi jangan khawatir," ujarnya seusai pertandingan melawan Australia, Selasa, 10 September 2024.

Paes mengaku merinding merasakan atmosfer yang muncul dari puluhan ribu suporter yang datang memberikan dukungan secara langsung ketika dia tampil perdana di Stadion Utama GBK di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa.

"Luar biasa, pertandingan yang luar biasa. Atmosfer yang luar biasa dan selama 90 menit penuh membuat saya merinding. Atmosfernya benar-benar gila," kata dia.

Mengomentari soal dirinya yang menjadi Man of the Match di pertandingan Indonesia vs Australia tersebut, Paes mengaku senang. Namun, dia menekankan bahwa itu berkat kerja kolektif. "Kami berhasil melakukan permainan kolektif yang bagus. Saya berharap kami bisa mencetak gol, tapi 0-0 merupakan hasil yang bagus," tuturnya.

Setelah dua kali hasil imbang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia yang merupakan tim raksasa Asia langganan lolos Piala Dunia, Paes bertekad membawa Skuad Garuda melanjutkan lagi catatan gemilang tim nasional. "Kita bisa dua kali imbang melawan tim yang sangat bagus dan punya banyak sejarah di Piala Dunia. Jadi, ayo kita lanjutkan lagi."

Raihan dua kali imbang tersebut menempatkan Timnas Indonesia di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Paes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024.

