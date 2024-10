Maarten Paes Masuk Skuad Timnas Indonesia vs Bahrain, Simak Statistik Performa Bersama FC Dallas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kiper FC Dallas, Maarten Paes, mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia masuk dalam skuad Garuda untuk laga melawan Bahrain dan Cina.

Indonesia melanjutkan perjalanan di babak kualifikasi zona Asia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain di Riffa, pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Indonesia kemudian akan melawan Cina di Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao di Shandong pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Pada tahun 2024, Paes telah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Ini jumlah penyelamatan tertingginya dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan lima clean sheet. Paes mencatatkan enam pertandingan berturut-turut dengan lima penyelamatan atau lebih pada periode 15 Mei-18 Juni 2024. Ia melakukan sembilan penyelamatan tertinggi dalam kariernya melawan Los Angeles FC pada 1 Juni 2024.

Paes melakukan debut internasionalnya bersama Indonesia pada kalender FIFA September 2024. Ia membantu Garuda memperoleh dua poin saat menghadapi Arab Saudi. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia juga menjadi pemain kunci Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Paes mencatatkan total delapan penyelamatan gabungan pada dua laga itu.

Paes memperoleh penghargaan Team of the Matchday dari MLSSoccer.com pada pekan kedelapan, pekan ke-15, dan pekan ke-20 musim reguler MLS 2024. Paes telah memperoleh penghargaan Team of the Matchday sebanyak sembilan kali sejak bergabung dengan FC Dallas pada tahun 2022.

Lahir di Nijmegen, Belanda, Maarten Paes sebelumnya telah mewakili Belanda di tim nasional junior. Paes menjadi warga negara Indonesia pada bulan April 2024 berkat mendiang neneknya, Nel Appels-van Heyst yang lahir di negara tersebut. FIFA menyetujui kepindahannya pada bulan Agustus 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Maarten Paes Dikabarkan Cedera Pergelangan Tangan

Kabar terbaru, klub sepak bola Master League Soccer (MLS) FC Dallas mengonfirmasi kabar cederanya Maarten Paes saat pertandingan melawan San Jose Earthquakes. Cedera itu terjadi menjelang pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain. “Penjaga Gawang Maarten Paes absen malam ini karena cedera ringan di pergelangan tangan,” kata akun X atau Twitter @FCDallas. Dalam unggahannya, pada laga itu, Jimmy Maurer menggantikan posisi Paes di posisi penjaga gawang.

Kabar cedera yang dialami Maarten Paes juga terungkap melalui pernyataan Digital Content Manager FC Dallas Garrett Melcer yang mengonfirmasi keadaan Paes saat ini. “Jimmy Maurer menggantikan Paes (cedera pergelangan tangan) sebagai penjaga gawang. Antonio Carrera menjadi pemain cadangan. Asier Illarramendi, Show Cafumana dan Nkosi Tafari kembali masuk dalam susunan pemain inti,” katanya melansir akun X @GarrettMelcer.

Pilihan Editor: Presiden Sepak Bola Thailand Madame Pang Komentari Perjuangan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Kantor FIFA di Jakarta