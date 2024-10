Jadwal bola Malam Ini, Kamis 3 Oktober 2024: Man United di Liga Europa, Chelsea di Liga Conference, Persib di Liga Champions Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Kamis, 3 Oktober 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Conference, dan Liga Champions Asia.

Liga Europa pekan kedua akan menampilkan laga Porto vs Manchester United. Kedua tim akan sama-sama mengejar kemenangan pertamanya.

Porto kalah 3-2 dari Bodo/Glimt pada pekan pertama lalu. Sedangkan Man United baru ditahan Twente 1-1.

Jadwal malam ini juga akan menampilkan aksi Tottenham Hotspur di kandang Ferencvaros. Tottenham mengejar kemenangan keduanya setelah menang 3-0 atas Qarabag.

Jadwal Liga Europa lainnya antara lain Lazio vs Nice, Elfsborg vs Roma,

Rangers vs Lyon, dan Twente vs Fenerbahce.

Dari Liga Conference pekan kedua, antara lain akan hadir laga Chelsea vs Gantoise. Ini akan menjadi laga pertama bagi kedua tim.

Sementara itu, dari ajang Liga Champions Asia Two, klub Indonesia Persib Bandung akan tampil di kandang klub Cina Zhejiang.

Kedua tim berlaga di Grup F. Pada laga pertama, Persib kalah 0-1 dari Port MTI. Sedangkan Zhejiang keok 0-2 dari Lion City.

Jadwal Liga Europa

(Pekan kedua, live Bein Sports)

Kamis, 3 Oktober 2024

23:45 Ferencvaros vs Tottenham Hotspur

23:45 Lazio vs Nice

23:45 Maccabi vs Midtjylland

23:45 Olympiakos vs Braga

23:45 Qarabag vs Malmo

23:45 Real Sociedad vs Anderlecht

23:45 RFS vs Galatasaray

23:45 Slavia Prague va Ajax

23:45 Hoffenheim vs Dynamo Kyiv

Jumat, 4 Oktober 2024

02:00 Athletic Bilbao vs AZ

02:00 Besiktas vs Frankfurt

02:00 Elfsborg vs Roma

02:00 Porto vs Manchester United

02:00 Twente vs Fenerbahce

02:00 PAOK vs Steaua

02:00 Rangers vs Lyon

02:00 Union SG vs Bodø/Glimt

02:00 Viktoria Plzen vs Ludogorets

Liga Conference

(Pekan kedua, live Bein Sports)

Kamis, 3 Oktober 2024

23:45 Heidenheim vs Olimpija

23:45 Cercle Bruges vs SaintGall 1879

23:45 Astana vs TSC

23:45 Dinamo Minsk vs Hearts

23:45 Noah FK vs Mladá Boleslav

23:45 Legia vs Betis

23:45 Molde vs Larne

23:45 Omonia vs Víkingur R.

Jumat, 4 Oktober 2024

02:00 Fiorentina vs TNS

02:00 Chelsea vs Gantoise

02:00 Kopenhagen vs Jagiellonia

02:00 FC Lugano vs HJK

02:00 Petrocub vs Pafos

02:00 Borac BB vs Panathinaikos

02:00 LASK Linz vs Djurgården

02:00 Shamrock vs APOEL.

Liga Champions Asia Two

Kamis, 3 Oktober 2024

19:00 Zhejiang vs Persib Bandung (RCTI / Vision+).

