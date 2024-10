Rekap Hasil dan Klasemen Liga Europa Jumat Dinihari 4 Oktober 2024: Porto vs Manchester United 3-3, Tottenham Menang, AS Roma Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 4 Oktober 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kedua. Manchester United tertahan, Tottenham Hotspur menang, sedangkan AS Roma kalah.

Manchester United bermain 3-3 di kandang FC Porto. Gol sundulan Harry Maguire di menit-menit akhir pertandingan menyelamatkan MU dari kekalahan.

MU sempat memimpin 2-0 setelah pertandingan berjalan 20 menit melalui Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund. Namun, Porto membalikkan keadaan Pepe dan dua gol Samu Omorodion.

Dalam posisi tertinggal 2-3, MU harus kehilangan Brune Fernandes, pada menit ke-81, karena mendapat kartu kuning kedua. Di masa injury time mereka bisa menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti Harry Maguire.

Ini menjadi hasil seri kedua yang diraih Man United dalam dua laga awal Liga Europa. Sebelumnya mereka juga ditahan Twente 1-1. Kini, tim suhan Erik ten Hag itu ada di posisi ke-21 dengan nilai 2.

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur menang 2-1 di Ferencvaros. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Pape Sarr dan Brennan Johnson. Ferencvaros mencetak gol hiburan di waktu tambahan melalui Varga.

Tottenham terus menang dalam dua laga awalnya. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan mengemas nilai 6, bersama lima tim lain.

Klub Swedia, IF Elfsborg, secara mengejutkan meraih kemenangan kandang 1-0 atas AS Roma. Handball penyerang Tommaso Baldanzi di dalam kotak penalti berbuah penalti yang dieksekusi dengan baik oleh sang kapten, Michael Baidoo, di penghujung babak pertama

Dalam laga lain, Anderlecht menang 2-1 atas Real Sociedad. Pertandingan ini sempat terhenti sejenak di babak pertama saat para pendukung tim tamu melemparkan benda-benda ke dalam lapangan dari tribun bawah, yang berujung pada penangkapan dua pendukung Anderlecht.

Di Roma, Taty Castellanos, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-26, mencetak dua gol untuk membawa Lazio meraih kemenangan kandang 4-1 atas Nice. Gol Pedro Rodriguez dan penalti dari Mattia Zaccagni melengkapi kemenangan tersebut.

Ajax Amsterdam ditahan imbang 1-1 oleh Slavia Prague di ibukota Ceko. Sedangkan Lyon menghancurkan tim asal Skotlandia, Rangers, dengan skor 4-1 di Glasgow.

Inaki Williams menjadi jantung dari kemenangan kandang 2-0 Athletic Bilbao atas tim asal Belanda, AZ Alkmaar. Saudaranya, Nico, memberikan umpan silang yang luar biasa untuk disarangkan ke gawang dan gelandang Oihan Sancet.

Hasil Liga Europa Pekan Kedua

Porto vs Manchester United 3-3

Ferencvaros vs Tottenham Hotspur 1-2

Elfsborg vs Roma 1-0

Twente vs Fenerbahce 1-1

Lazio vs Nice 4-1

Maccabi vs Midtjylland 0-2

Olympiakos vs Braga 3-0

Qarabag vs Malmo 1-2

Real Sociedad vs Anderlecht 1-2

RFS vs Galatasaray 2-2

Slavia Prague va Ajax 1-1

Hoffenheim vs Dynamo Kyiv 2-0

Athletic Bilbao vs AZ 2-0

Besiktas vs Frankfurt 1-3

PAOK vs Steaua 0-1

Rangers vs Lyon 1-4

Union SG vs Bodo/Glimt 0-0

Viktoria Plzen vs Ludogorets 0-0.

Klasemen Liga Europa



No Tim Main Gol Poin 1 Lazio 2 7-1 6 2 Lyon 2 6-1 6 3 Steaua Bucharest 2 5-1 6 4 Tottenham 2 5-1 6 5 Anderlecht 2 4-2 6 6 Fenerbahce 2 3-2 4 7 Bodo/Glimt 2 3-2 4 8 Slavia Prague 2 3-1 4 9 FC Midtjylland 2 3-1 4 10 Hoffenheim 2 3-1 4 11 Athletic Bilbao 2 3-1 4 12 Galatasaray 2 5-3 4 13 Eintracht Frankfurt 2 6-4 4 14 Ajax 2 5-1 4 15 Braga 2 2-4 3 16 Malmo FF 2 2-3 3 17 Glasgow Rangers 2 3-4 3 18 AZ Alkmaar 2 3-4 3 19 Elfsborg 2 3-3 3 20 Olympiakos 2 3-2 3 21 Manchester United 2 4-4 2 22 Viktoria Plzen 2 3-3 2 23 FC Twente 2 2-2 2 24 OGC Nice 2 2-5 1 25 Rigas FS 2 3-6 1 26 Ludogorets Razgrad 2 0-2 1 27 Union Saint-Gilloise 2 1-2 1 28 AS Roma 2 1-2 1 29 Real Sociedad 2 2-3 1 30 FC Porto 2 5-6 1 31 Ferencvaros 2 2-4 0 32 Maccabi Tel Aviv 2 1-4 0 33 PAOK Salonika 2 1-4 0 34 Qarabag Agdam 2 1-5 0 35 Dynamo Kiev 2 0-5 0 36 Besiktas 2 1-7 0

.

REUTERS

