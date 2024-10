Jadwal Bola Malam Ini, Jumat 4 Oktober 2024: Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bola malam Ini, Jumat, 4 Oktober 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Pada Sabtu dan Minggu malam, 5-6 Oktober, juga akan hadir Liga Inggris.

Liga Spanyol akan memasuki pekan kesembilan. Pada Sabtu dinihari nanti ada laga Leganes vs Valencia. Sedangkan hari berikutnya akan berlangsung pertandingan Real Madrid vs Villarreal dan Alaves Barcelona.

Liga Italia pekan ketujuh pada Jumat malam antara lain akan diisi laga Napoli vs Como. Hari-hari berikutnya ada Inter vs Torino, Juventus vs Cagliari, dan Fiorentina vs AC Milan.

Liga Jerman pekan keenam pada malam ini akan diisi laga Augsburg vs Borussia Munchengladbach. Sedangkan Bayern Munchen baru akan berlaga Minggu malam, melawan Frankfurt.

Akhir pekan ini juga akan berlangsung rangkaian jadwal Liga Inggris. Laga menarik yang akan tersaji antara lain Crystal Palace vs Liverpool, Arsenal vs Southampton, Leicester City vs Bournemouth, Manchester City vs Fulham, dan Aston Villa vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris

Klasemen Liga Spanyol



Klasemen Liga Italia



Klasemen Liga Jerman



Klasemen Liga Prancis



