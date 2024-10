Kondisi Terkini Pemain Timnas Indonesia Usai Sesi Latihan Kedua Menjelang Laga Lawan Bahrain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia telah menggelar sesi latihan kedua menjelang laga tandang melawan Bahrain pada Senin, 7 Oktober 2024. Selain kiper Maarten Paes, sebanyak 26 pemain pilihan pelatih Shin Tae-yong sudah bergabung dan berlatih dengan kondisi baik.

“Kondisinya sangat baik. Kami lihat semuanya kondisinya riang dan gembira, tak ada yang cedera. Semuanya bisa ditangani tim dokter dan terapi,” kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumardji, pada Senin malam, 7 Oktober 2024.

Sumardji mengatakan bahwa latihan kedua itu berbeda dengan latihan perdana yang hanya diikuti oleh 15 pemain. “Ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir,” kata dia.

Ia memastikan para skuad asuhan pelatih dari Korea Selatan itu bakal bermain optimal saat melawan Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. “PSSI dengan sangat baik dukungannya, sehingga harapannya tanggal 10 melawan Bahrain bisa tampil all out melawan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Maarten Paes dikabarkan sedang berada dalam perjalanan ke Bahrain. Dari unggahan story Instagram @maartenpaes pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 10.10 WIB, ia sedang berada di pesawat dengan menambahkan stiker bendera merah putih dan garuda.

Baca juga: 6 Pemain Bahrain yang Patut Timnas Indonesia Waspadai di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Story Instagram berikutnya dengan keterangan tiga jam lalu juga masih berada di dalam pesawat menyaksikan pertandingan sepak bola. “MNF (monday night football) in the air,” tulis Paes.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu dijadwalkan bergabung dengan Skuad Garuda di Bahrain setelah FC Dallas memainkan pertandingan lanjutan MLS di kandang Portland pada Senin, 7 Oktober 2024. Namun, dalam laga yang berakhir imbang 0-0 itu, nama Maarten Paes juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Maurer yang kembali dipasang.

Meski absen dalam dua laga FC Dallas, Maarten Paes akan tetap terbang ke Bahrain menyusul rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Sumardji memastikan sang pemain akan bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. "Maarten Paes besok siang, kira-kira 14.40 sampai di Bahrain," kata dia.

“Tetapi, tadi saya minta dokter tim untuk koordinasi, cek kondisi terakhir sebelum terbang. Kondisinya makin hari makin membaik. Tapi besok pas ketika dia datang, akan langsung kita cek kondiri real-nya seperti apa, dan setelah itu baru akan kita lihat bisa dimainkan atau tidak," tutur Sumardji. "Kemungkinan, Insya Allah, mudah-mudahan kondisi membaik dan bisa dimainkan."

Pilihan Editor: