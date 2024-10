Kualifikasi Piala Dunia 2026: Manajer Timnas Indonesia Pastikan Cedera Maarten Paes Mulai Membaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Timnas Indonesia Sumardji menyatakan kondisi cedera pergelangan tangan Maarten Paes semakin membaik. "Semakin hari semakin baik," ujar dia dalam situs resmi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Jakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurut dia, Shin Tae-yong (STY) dan tim pelatih sedang menunggu kedatangan Maarten Paes untuk pertandingan ketiga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah Bahrain. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23.00 WIB.

Ia mengaku terus berkomunikasi menyangkut proses pemulihan cedera ringan yang dialami Paes. "Maarten Paes besok siang, sekitar pukul 14.40 akan tiba di Bahrain. Tetapi tadi kami minta dokter tim (FC Dallas) untuk berkoordinasi dan cek kondisi terakhir sebelum terbang," kata Sumardji.

Paes akan menjalani pemeriksaan lanjutan bersama dengan dokter tim. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan apakah Paes bisa dimainkan atau tidak. "Besok ketika Maarten datang, dokter akan langsung memeriksa kondisi terkini seperti apa dan setelah itu baru bisa kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak," kata Sumardji.

Mengenai kondisi fisik para pemain lain, Sumardji menegaskan skuad Shin Tae-yong dalam kondisi baik dan sangat menikmati sesi latihan. Jumlah pemain yang sebelumnya 15 orang, kata dia, kini sudah 26 pemain yang bergabung untuk latihan di Bahrain.

Sumardji mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga terus mendukung para pemain dan ofisial untuk melakukan persiapan matang menghadapi pertandingan penting. "Puji syukur tidak ada yang cedera. Semoga tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin," kata dia.

Sumardji memastikan para skuad asuhan pelatih dari Korea Selatan itu bakal bermain optimal saat melawan Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. “PSSI dengan sangat baik dukungannya, sehingga harapannya tanggal 10 melawan Bahrain bisa tampil all out melawan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes menangkap bola sepakan salah satu pesepak bola Timnas Australia pada laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Pertandingan berakhir seri dengan skor 0-0. ANTARA/Aditya Pradana Putra.

