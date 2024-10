Jadwal Bola Hari Ini, Sabtu, 12 Oktober 2024: Timnas Spanyol dan Portugal di UEFA Nations League, Sriwijaya vs PSMS di Liga 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 12-13 Oktober 2024, akan menampilkan pertandingan UEFA Nations League dan Liga 2. Banyak laga menarik yang akan tersaji.

Dari UEFA Nations League, Spanyol dan Portugal akan menjalani laga pekan ketiga. Kroasia dan Serbia juga akan tampil.

Spanyol akan menghadapi Denmark, dalam perebutan puncak klasemen Grup 4 Ligue 1. Denmark saat ini menempati posisi tersebut dengan nilai 6, unggul 2 angka dari lawannya.

Dari Grup 1, Portugal akan melawan Polandia di Stadion Narodowy. Jika Portugal berhasil menang pada laga ini, maka mereka akan menjaga kesempurnaan dan meraih sembilan poin dalam tiga laga.

Polandia sedang tidak dalam kondisi terbaik, mereka hanya mampu sekali menang dalam lima pertandingan terakhir di berbagai ajang, sisanya sekali imbang dan tiga kali kalah.

Malam ini juga akan berlangsung laga Kroasia vs Skotlandia, Serbia vs Swiss, dan Siprus vs Rumania.

Sementara itu, dari Liga 2 Indonesia, akan berlangsung rangkaian laga pekan keenam. Hari ini antara lain ada RANS Nusantara vs Persipal dan Sriwijaya FC vs PSMS Medan.

Jadwal Bola Hari Ini

UEFA Nations League

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 12 Oktober 2024

20.00 WIB Lithuania vs Kosovo

23.00 WIB Kroasia vs Skotlandia

23.00 WIB Bulgaria vs Luksemburg.

Minggu, 13 Oktober 2024

01.45 WIB Belarusia vs Irlandia Utara

01.45 WIB Polandia vs Portugal

01.45 WIB Serbia vs Swiss

01.45 WIB Siprus vs Rumania

01.45 WIB Spanyol vs Denmark

Liga 2

Sabtu, 12 Oktober 2024

15:00 Persikabo 1973 vs Bekasi City

15:00 Persiku Kudus vs Bhayangkara (Vidio)

15:00 PSIM Yogyakarta vs Persikas (Vidio)

15:00 RANS Nusantara vs Persipal

15:30 Sriwijaya vs PSMS Medan (Vidio)

15:30 Persibo vs Persela.

Pilihan Editor: Pelatih Bahrain Dragan Talajic: Timnas Indonesia Bermain Bagus, tapi Kami Kuat Secara Mental