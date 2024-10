Rekap Hasil Bola Minggu Dinihari, 13 Oktober 2024: Cristiano Ronaldo Antar Portugal Kalahkan Polandia 3-1, Spanyol Tekuk Denmark 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 12-13 Oktober 2024, menampilkan rangkaian pertandingan UEFA Nations League. Timnas Spanyol, Portugal, Kroasia, dan Serbia menang.

Spanyol, yang tengah pincang karena cedera, menang 1-0 atas Denmark. Sebuah gol dari gelandang Martin Zubimendi di babak kedua menjadi pembeda dalam laga Grup A4 tersebut.

Spanyol kehilangan tujuh pemain starter utamanya dalam laga ini. Mereka mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, baru pada menit ke-79 mereka berhasil mencetak gol kemenangan melalui Zubimendi.

Gelandang Real Sociedad ini melepaskan tendangan first-time dari tepi kotak penalti. Bola itu sempat membentur pemain bertahan lawan sebelum meluncur di bawah kiper Kasper Schmeichel dan masuk ke dalam gawang.

Spanyol memimpin klasemen grup di paruh pertama dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. Denmark di posisi kedua dengan enam poin. Pada Sabtu malam,

Serbia mengalahkan Swiss 2-0.

Dalam pertandingan lain, Portugal mengalahkan Polandia 3-1. Cristiano Ronaldo menyumbang satu gol untuk membantu timnya menjaga catatan sempurna dengan meraih tiga kemenangan.

Bernardo Silva membawa Portugal unggul di menit ke-26. Ia mencetak gol dengan memanfaatkan umpan sundulan dari Bruno Fernandes. Ronaldo menggandakan keunggulan mereka 11 menit kemudian melalui sebuah tendangan mendatar.

Piotr Zielinski berhasil mencetak gol balasan untuk Polandia di menit ke-78. Skor menjadi 3-1 setelah pemain bertahan tuan rumah, Jan Bednarek, melakukan gol bunuh diri di menit-menit akhir pertandingan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Portugal merajai Grup A1 dengan sembilan poin, Mereka unggul tiga poin dari Kroasia yang bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan tim tamu Skotlandia 2-1. Polandia berada di urutan ketiga dengan tiga poin, sedangkan Skotlandia belum memiliki poin sejauh ini.

Rekap Hasil UEFA Nations League Sabtu, 12 Oktober 2024:

Liga A

Spanyol vs Denmark 1-0

Polandia vs Portugal 1-3

Serbia vs Swiss 2-0

Kroasia vs Skotlandia 2-1.

Liga B

Belarusia vs Irlandia Utara 0-0

Siprus vs Rumania 0-3

Liga C

Lithuania vs Kosovo 1-2

Bulgaria vs Luksemburg 0-0.

Pilihan Editor: Timnas Indonesia Jalani Latihan Perdana di Cina, Shin Tae-yong Bagi Tim Jadi 2 Kelompok