Klasemen Liga 1 setelah Persib Bandung Kalahkan Persebaya Surabaya 2-0: Persaingan Papan Atas Kian Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan kedelapan Liga 1, Jumat, 19 Oktober 2024. Persaingan di papan atas klasemen pun memanas.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai timnya memang pantas mengamankan kemenangan atas Persebaya Surabaya pada pekan kedelapan Liga 1 Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat.

Bojan menjelaskan jika semua yang Persib Bandung rencanakan berjalan lancar sehingga mampu mengamankan tiga poin. "Kemenangan yang bagus, tiga poin kemudian kita tidak kemasukan, lini pertahanan sangat bekerja dengan bagus dan tidak mendapatkan serangan yang membahayakan untuk gawang kami," kata pelatih asal Kroasia itu.

"Saya pikir pemain depan juga mendapatkan banyak peluang untuk bisa menciptakan gol lebih banyak lagi. Edo bisa mencetak gol yang sangat bagus dan membuat mental tim semakin baik. Pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan," kata dia lagi.

Pada pertandingan ini, Persib Bandung mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 atas Persebaya Surabaya berkat gol Edo Febriansah serta Ciro Alves.

Sementara itu, Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menyoroti ketajaman lini depan tim asuhannya saat kalah dari Persib. Ia mengatakan sebenarnya timnya memiliki banyak peluang, namun pada akhirnya tak ada yang berbuah menjadi gol.

"Kami menekan dan menekan. Kami mencoba untuk menyamakan kedudukan, tapi sulit untuk menghadapi permainan bertahan, 5-4-1. Kami mencoba dan terus mencoba. Kami tidak memiliki kualitas ketika mencapai kotak penalti lawan, kami melakukan tendangan tapi tak berhasil," kata Paul.

Mengenai jalannya pertandingan secara keseluruhan, mantan pelatih Bhayangkara FC tersebut mengatakan jika timnya memiliki banyak peluang, namun gagal menciptakan gol.

"Ini (pertandingan) sangat seimbang. Babak pertama kami memiliki banyak peluang dan kami tidak berusaha untuk mencetak gol terlebih dahulu," terang Paul.

Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu melanjutkan, jika gol pertama Persib Bandung tak bisa diterima oleh dirinya karena itu merupakan kesalahan yang dilakukan pemainnya ketika bertahan.

Sementara gol kedua Persib, Paul menilai itu sudah offside terlebih dahulu, namun dirinya menegaskan Persebaya Surabaya akan bangkit pada pertandingan selanjutnya.

"Sangat penting untuk mencetak gol lebih dulu. Saya tahu apa yang akan terjadi jika Persib mencetak gol terlebih dahulu dan sangat mengecewakan serta tak bisa diterima bagaimana kami kebobolan gol pertama," nilai Paul.

"Mereka mencetak gol kedua, yang saya lihat offside. Setelah gol kedua, pertandingan selesai. Kualitas wasit hari ini kurang bagus, bagi kedua tim," kata dia.

Meski kalah, Persebaya Surabaya tetap menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 17 poin dari delapan pertandingan. Persib Bandung ada di posisi kedua dengan nilai 16.

Persaingan di papan atas kian ketat. Kedua tim ini terancam tergeser dari posisinya oleh Borneo FC, yang Sabtu ini akan melawan Persis Solo. Borneo ada di di posisi keemapt dengan nilai 15.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

Dewa United vs Persik Kediri 2-3

PSIS Semarang vs Persija Jakarta 0-2.

Jumat, 18 Oktober 2024

PSBS Biak Numfor vs Semen Padang 3-2

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 2-0

PSM Makassar vs Madura United 2-0.

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema FC vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

