Jadwal Bola Hari Ini, Sabtu 19 Oktober 2024: Manchester United, Arsenal, Real Madrid, AC Milan, Juventus, Bayern, PSG, Borneo FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 19-20 Oktober 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1. Banyak laga menarik akan tersaji.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga pekan kedelapan. Malam ini ada pertandingan Manchester United vs Brentford dan Bournemouth vs Arsenal. Sedangkan laga besar Liverpool vs Chelsea FC baru akan berlangsung Minggu malam.

Liga Spanyol akan menampilkan Celta Vigo vs Real Madrid. Liga Italia diisi AC Milan vs Udinese dan Juventus vs Lazio. Di Liga Jerman, Bayern Munchen menjamu Stuttgart. Laga PSG vs Strasbourg jadi laga unggulan di Liga Prancis.

Dari dalam negeri, Liga 1 Indonesia akan menampilkan dua laga pekan kedelapan. Arema FC akan menjamu Malut United, sedangkan Persis Solo menyambut Borneo FC.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

18:30 Tottenham Hotspur vs West Ham United

21:00 Fulham vs Aston Villa

21:00 Ipswich Town vs Everton FC

21:00 Manchester United vs Brentford

21:00 Newcastle United vs Brighton

21:00 Southampton vs Leicester City

23:30 Bournemouth vs Arsenal (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sports)

Sabtu, 19 Oktober 2024

19:00 Athletic Bilbao vs Espanyol

21:15 Osasuna vs Real Betis

23:30 Girona vs Real Sociedad

Minggu, 20 Oktober 2024

02:00 Celta de Vigo vs Real Madrid.

Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

20:00 Como vs Parma

20:00 Genoa vs Bologna

23:00 Milan vs Udinese

Sabtu, 20 Oktober 2024

01:45 Juventus vs Lazio

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, Vision+)

Sabtu, 19 Oktober 2024

20:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

20:30 Hoffenheim vs Bochum

20:30 Freiburg vs Augsburg

20:30 Mainz 05 vs RB Leipzig

20:30 Borussia M'gladbach vs Heidenheim

23:30 Bayern Munchen vs Stuttgart

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 19 Oktober 2024

22:00 Stade Brestois vs Rennes

Minggu, 20 Oktober 2024

00:00 AS Saint-Étienne vs RC Lens

02:00 PSG vs Strasbourg.

Liga 1

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema FC vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).

MLS Amerika Serikat

(Pekan ke-34, Apple TV)

Minggu, 20 Oktober 2024

05.00 Inter Miami vs New England Revolution.

