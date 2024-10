Jadwal Live Liga 1 Pekan Kesembilan dan Klasemennya: Ada Persik vs Persib, Arema FC vs Persija, Bali United vs Persis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2024 akan memasuki pekan kesembilan. Rangkaian pertandingannya akan bergulir mulai Rabu, 22 Oktober, hingga Senin, 28 Oktober. Banyak laga menarik yang akan tersaji.

Bali United dan Persebaya Surabaya kini ada di posisi dua besar klasemen dengan nilai sama (17). Pekan ini mereka akan sama-sama bermain di kandang.

Bali United, yang memuncaki klasemen, akan bermain pada Minggu, 27 Oktober, dengan menjamu Persis Solo. Mereka akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam tiga laga terakhirnya.

Persis Solo juga baru bangkit dari tiga laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Borneo FC 3-2. Mereka kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 7.

Persebaya akan berusaha menghentikan kemunduran setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka akan menjamu PSM Makassar, yang ada di posisi keempat klasemen, pada Rabu, 23 Oktober.

Persib Bandung, juara bertahan yang belum terkalahkan, akan bermain paling belakangan. Mereka akan menyambangi Persik Kediri pada 28 Oktober.

Persik akan menjadi lawan berat bagi Maung Bandung. Mereka ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 14, hanya tertinggal dua angka dari Persib di urutan ketiga.

Selain laga-laga di atas, jadwal pekan kesembilan Liga 1 lainnya adalah Madura United vs PSIS Semarang, Semen Padang vs Dewa United, Borneo FC vs PSBS Biak, juga Arema FC vs Persija Jakarta.

Jadwal Liga 1 Pekan Kesembilan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu, 23 Oktober 2024

15:30 Madura United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

19:00 Persebaya Surabaya vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

Jumat, 25 Oktober 2024

15:30 Semen Padang vs Dewa United (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo vs PSBS Biak (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 26 Oktober 2024

15:30 Malut United vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:00 Arema FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Minggu, 27 Oktober 2024

15:30 PSS Sleman vs Persita (Indosiar, Vidio)

19:00 Bali United vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Senin, 28 Oktober 2024

19:00 Persik Kediri vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



Pilihan Editor: Jadwal Persib Bandung: Hadapi Lion City Sailors Kamis 24 Oktober 2024, Maung Bandung Incar Kemenangan Pertama di Liga Champions Asia