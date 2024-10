Jadwal Liga 1 Minggu 20 Oktober: Barito Putera vs PSS Sleman dan Persita Tangerang vs Bali United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2025 pada hari ini, Minggu, 20 Oktober, akan menyuguhkan dua pertandingan, yakni Barito Putera vs PSS Sleman dan Persita Tangerang vs Bali United.

Barito Putera vs PSS Sleman bakal dimainkan lebih dulu, jadwal kick-off 15.30 WIB. Duel kedua kesebelasan akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PSS mengincar kemenangan keduanya saat menjamu Barito. Tim berjuluk Super Elang Jawa ini membutuhkan kemenangan untuk bisa memperbaiki posisinya yang terjerembab di dasar klasemen dengan dua poin. Sementara, Barito yang mengemas delapan poin, menduduki urutan ke-13, setelah hanya mengemas satu poin dari dua laga terakhir.

Pertandingan berikutnya, Persita Tangerang vs Bali United yang digelar di Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Meski bermain di kandang sendiri, tim berjuluk Serdadu Tridatu tak akan mendapat dukungan dari penggemarnya karena statusnya sebagai tim tamu. Laga ini dijadwalkan mulai 19.00 WIB.

Bali United yang kini menduduki peringkat kelima klasemen dengan 14 poin, berpeluang naik ke papan atas jika mampu memetik kemenangan atas Persita. Bahkan, mereka berpeluang menggusur pimpinan klasemen Persebaya Surabaya yang mengemas 17 poin.

Jadwal dan Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober

Dewa United vs Persik Kediri (2-3)

PSIS Semarang vs Persija Jakarta (0-2)

Jumat, 18 Oktober

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (2-0)

PSBS Biak vs Semen Padang (3-2)

PSM Makassar vs Madura United (2-0)

Sabtu, 19 Oktober

Arema FC vs Malut United (3-1)

Persis Solo vs Borneo FC (3-2)

Minggu, 20 Oktober

15.30 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman

19.00 WIB: Persita Tangerang vs Bali United

