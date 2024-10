Rekap Hasil dan Klasemen Liga Champions Pekan Ketiga: Real Madrid vs Dortmund 5-2, PSG vs PSV 1-1; Arsenal, Aston Villa, dan AC Milan Menang; Juventus Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu dinihari, 23 Oktober 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketiga. Real Madrid mengalahkan Dortmund, PSG ditahan PSV, Arsenal dan Aston Villa menang, sedangkan Juventus kalah.

Real Madrid sempat tertinggal dua gol saat menjamu Borussia Dortmund di Stadion Santiago Bernabeu. Namun, mereka berhasil bangkit dan akhirnya menang 5-2.

Madrid sempat dikejutkan gol Donyell Malen dan Jamie Gittens pada menit ke-30 dan 34. Namun, mereka mampu bangkit berkat aksi menawan dari Vinicius Junior, yang memborong tiga gol (62, 86, 90+3). Dua gol Los Blancos lain diceploskan Antonio Rudiger (60) dan Lucas Vazquez (83).

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Madrid dalam tiga laga. Mereka menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 6. Dortmund, yang menderita kekalahan pertamanya, menduduki posisi kelima dengan nilai 6.

Dalam pertandingan lain, PSG hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu PSV Eindhoven. Kebobolan oleh gol Noa Lang, klub raksasa Prancis itu membalas lewat gol Achraf Hakimi.

PSG, yang pekan sebelumnya kalah dari Arsenal, menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 4. PSV belum pernah menang dan menghuni posisi 27 dengan nilai 2.

Sementara itu, Arsenal menang 1-0 saat menjamu Shakhtar Donetsk. Kemenangan klub asal Inggris itu tercipta berkat gol bunuh diri Dmytro Riznyk.

Arsenal kini menghuni posisi keempat klasemen dengan nilai 7. Donetsk ada di peringkat 29 dengan nilai 1.

Klub Liga Inggris lain, Aston Villa menang 2-0 saat menjamu Bologna. Gol John McGinn dan Jhon Duran menjadi pembeda dalam laga di Villa Park itu.

Kini Villa memuncaki klasemen dengan nilai 6. Bologna menghuni posisi ke-28 dengan nilai 1.

Dua klub Italia, AC Milan dan Juventus, meraih hasil berbeda. Milan menang 3-1 atas Club Brugge, sedangkan Juventus kalah 0-1 saat menjamu Stuttgart.

Liga Champions Pekan Ketiga

Hasil Selasa, 22 Oktober 2024

Real Madrid vs Borussia Dortmund 5-2

PSG vs PSV 1-1

Milan vs Club Bruges 3-1

Arsenal vs Shakhtar Donetsk 1-0

AS Monaco vs Crvena zvezda 5-2

Aston Villa vs Bologna 2-0

Girona vs Slovan Bratislava 2-0

Juventus vs Stuttgart 0-1

Sturm Graz vs Sporting 0-2.

Klasemen Liga Champions



Jadwal Liga Champions hari berikutnya…

Liga Champions Pekan Ketiga

Hasil Rabu, 23 Oktober 2024

Atalanta vs Celtic

Stade Brestois vs Bayer Leverkusen

Atlético Madrid vs Lille

Barcelona vs Bayern Munchen

Benfica vs Feyenoord

Salzburg vs Dinamo Zagreb

Manchester City vs Sparta Praha

RB Leipzig vs Liverpool (SCTV)

Young Boys vs Inter Milan.

