Jadwal Liga Italia Serie A Pekan Kesepuluh: Ada AC Milan vs Napoli dan Juventus vs Parma

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia Serie A musim ini akan memasuki pekan kesepuluh. Sejumlah pertandingan akan dimainkan pada tengah pekan ini.

Dari sepuluh pertandingan yang dimainkan, ada satu pertandingan besar yang melibatkan AC Milan melawan SSC Napoli di San Siro, Selasa malam waktu setempat atau Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 02.45 WIB.

Pertemuan ini akan menjadi duel Paulo Foncesca dan Antonio Conte. Conte, dengan tangan dinginnya, mampu membuat Partenopei kembali superior dengan menempati puncak klasemen dengan 22 poin. Torehan poin itu diraih dari tujuh kemenangan, satu seri, dan satu kalah dari sembilan laga.

Sementara Fonseca masih meramu komposisi terbaiknya di Rossoneri. Dari delapan laga pertamanya, pelatih asal Portugal itu membawa timnya di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan 14 poin, hasil empat kemenangan, dua seri, dan dua kekalahan.

Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Napoli tak pernah meraih kemenangan, sedangkan di sisi lain Milan sebagai tuan rumah memperoleh tiga kemenangan.

Dari pertandingan lainnya, klub pemain timnas Indonesia Jay Idzes, Venezia, akan memainkan laga kandang di Stadion Pier Luigi Penzo melawan Udinese pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis, 31 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB. Venezia wajib memenangkan pertandingan apabila mereka ingin naik dari zona degradasi.

Jadwal Liga Italia pekan kesepuluh:

Rabu 30 Oktober 2024

Cagliari vs Bologna di Sardegna Arena, pukul 00.30 WIB

Lecce vs Hellas Verona di Stadion Via del Mare, pukul 00.30 WIB

AC Milan vs Napoli di San Siro, pukul 02.45 WIB.

Kamis, 31 Oktober 2024

Empoli vs Inter di Stadion Carlo Castellani, pukul 00.30 WIB

Venezia vs Udinese di Stadion Pier Luigi Penzo, pukul 00.30 WIB

Atalanta vs Monza di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, pukul 02.45 WIB

Juventus vs Parma di Stadion Juventus, pukul 02.45 WIB.

Jumat, 1 November 2024

Genoa vs Fiorentina di Stadion Luigi Ferraris, pukul 00.30 WIB

Como vs Lazio di Stadion Giuseppe SInigaglia, pukul 02.45 WIB

AS Roma vs Torino di Stadion Olimpico, pukul 02.45 WIB.