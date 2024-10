Klasemen Liga Italia Pekan Kesembilan: Napoli Mapan di Posisi Teratas setelah Kalahkan Lecce 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli menang 1-0 saat menjamu Lecce lanjutan Serie A Liga Italia 2024/25 pekan kesembilan yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu, 26 Oktober 2024. Mereka kian mapan di puncak di puncak klasemen.

Gol kemenangan I Partenopei dicetak oleh Giovanni Di Lorenzo di pertengahan babak kedua.

Napoli saat ini mengemas 22 poin dari 9 laga. Mereka unggul lima poin dari Inter Milan.

Sedangkan, Lecce masih berada di zona merah atau degradasi, yakni di peringkat 19 dengan baru mengumpulkan 5 poin dari 9 laga.

Napoli beberapa kali mengancam di lima belas menit pertama lewat percobaan Cyril Ngonge dan Amir Rrahmani, tetapi belum membuahkan hasil.

Lecce bisa menekan balik pada menit ke-16 lewat tendangan Patrick Dorrgu dari luar kotak, tetapi bolanya melayang ke kiri dari gawang Napoli.

Pada menit ke-26, Napoli sempat membuat gol lewat Giovanni Di Lorenzo. Namun, wasit menganulirnya karena sang pemain sudah terperangkap offside sebelum bikin gol.

Kedua tim kemudian saling balas menyerang, tetapi tidak kunjung mendapat gol. Hingga jeda, skor 0-0 bertahan.

Di babak kedua, Napoli masih mendominasi. Sayangnya upaya Lukaku dan Frank Anguissa belum mampu mengubah skor.

Baru pada menit ke-73, suporter tuan rumah bersorak setelah Di Lorenzo menjebol gawang Lecce lewat sontekan di depan gawang, memanfaatkan bola muntah hasil sundulan Scott McTominay, dalam skema sepak pojok. Skor 1-0.

Di sisa waktu, Lecce coba menekan. Beberapa peluang sempat didapat, tetapi skor 1-0 tetap bertahan hingga laga tuntas.

Dalam laga lain, Atalanta berpesta gol dan menang 6-1 saat menjamu Verona. Mateo Retegui dan Ademola Lookman sama-sama memborong dua gol.

Gol Atalanta lain diceploskan Marten de Roon dan Charles De Ketelaere. Sedangkan gol Verona dicetak Amin Sarr.

Atalanta saat ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 16. Verona ada di posisi ke-15 dengan nilai 9.

Liga Italia Pekan Kesembilan

Hasil Jumat, 25 Oktober 2024

Udinese vs Cagliari 2-0

Torino vs Como 1-0.

Hasil Sabtu, 26 Oktober 2024

Napoli vs Lecce 1-0

Atalanta vs Verona 6-0

Bologna vs AC Milan (ditunda).

Jadwal Minggu, 27 Oktober 2024

Parma vs Empoli di Stadion Ennio Tardini, pukul 18.30 WIB

Lazio vs Genoa di Stadion Olimpico, pukul 21.00 WIB

Monza vs Venezia di Stadion Brianteo, pukul 21.00 WIB.

Jadwal Senin, 28 Oktober 2024

Inter Milan vs Juventus di Stadion Giuseppe Meazza, pukul 00.00 WIB

Fiorentina vs AS Roma di Stadion Artemio Franchi, pukul 02.45 WIB.

Klasemen Liga Italia



