Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: MU vs Wolves 1-0, Brighton vs Arsenal 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Rabu dinihari WIB, 30 Desember 2020, antara lain menyajikan: Manchester United vs Wolves 1-0, Brighton vs Arsenal 0-1, West Brom vs Leeds United 0-5.

Manchester Untited berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Marcus Rashford pada saat injury time, memanfaatkan umpan Bruno Fernandes.

Hasil ini menjadi peningkatan bagi MU, yang di laga sebelumnya ditahan Leicester City 2-2. Mereka pun naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 30, tertinggal dua poin dari Liverpool dan unggul satu poin dari Leicester City dan Everton yang disalipnya. Wolves berada di urutan ke-12 dengan nilai 21.

Dalam pertandingan lain, Alexandre Lacazette memainkan peranan supersub ketika Arsenal sukses melanjutkan momentum positif mereka dengan memetik kemenangan 1-0 di markas Brighton & Hove Albion, Stadion Amex.

Lacazette yang baru beberapa detik memasuki lapangan menggantikan Gabriel Martinelli, mampu menyelesaikan umpan tarik Bukayo Saka demi memecahkan kebuntuan pada menit ke-66.

Hasil itu menjadi kemenangan kedua beruntun Arsenal, setelah di tujuh pertandingan sebelumnya berada di kubangan tren tanpa kemenangan.

Berkat kemenangan itu, Arsenal merangsek naik ke urutan ke-13 klasemen dengan koleksi 20 poin. sedangkan Brighton (13 poin) merosot ke posisi ke-17.

Dalam laga lain, Leeds United menang 5-0 atas West Bromwich Albion dalam laga di Stadion The Hawthorns, West Bromwich. Gol Leeds dicetak Romain Sawyers (bunuh diri), Ezgjan Alioski, Jack Harrison, Rodrigo, dan Raphinha.

Kemenangan itu mengangkat posisi Leeds ke urutan ke-11 dengan raihan 23 poin. Sedangkan West Brom ajeg di posisi kedua dari dasar klasemen dengan delapan poin.

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa dinihari, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu dinihari, 30 Desember 2020

Brighton vs Arsenal 0-1

Burnley vs Sheffield Utd 1-0

Southampton vs West Ham 0-0

West Brom vs Leeds United 0-5

Manchester United vs Wolves 1-0.

Kamis, 31 Desember 2020

01:00 Tottenham vs Fulham

03:00 Newcastle vs Liverpool.

Klasemen Liga Inggris