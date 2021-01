Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-16: Newcastle vs Liverpool 0-0, Tottenham Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Newcastle vs Liverpool menjadi akhir dari rangkaian jadwal pekan ke-16 Liga Inggris. Laga yang berlangsung di Anfield, Kamis dinihari WIB, berakhir dengan skor 0-0.

Liverpool unggul jauh dalam penguasaan bola, mencapai 70 persen. Mereka juga memiliki tembakan terarah yang lebih baik ketimbang tim tamu, 4 bandung 2. Namun, Mohamed Salah dan kawan-kawan gagal memanfaatkan peluang-peluang yang dimilikinya.

Hasil ini memastikan Liverpool gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Sebelumnya tim juara bertahan juga ditahan West Brom 1-1.

Tim asuhan Jurgen Klopp itu tetap memuncaki klasemen dengan nilai 33, unggul tiga poin dari Manchester United. Sedangkan Newcastle ada di posisi ke-14 dengan nilai 19.

Sementara itu, pertandingan kandang Tottenham melawan Fulham, Rabu malam, ditunda karena sejumlah kasus virus corona positif di kamp tim tamu. Itu menjadi pertandingan Premier League ketiga bulan ini yang dibatalkan karena COVID-19 dan yang kedua minggu ini setelah Everton vs Manchester City.

Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Mola TV)

Senin, 28 Desember 2020

Crystal Palace vs Leicester City 1-1.

Selasa dinihari, 29 Desember 2020

Chelsea vs Aston Villa 1-1

Everton vs Manchester City (ditunda).

Rabu dinihari, 30 Desember 2020

Brighton vs Arsenal 0-1

Burnley vs Sheffield Utd 1-0

Southampton vs West Ham 0-0

West Brom vs Leeds United 0-5

Manchester United vs Wolves 1-0.

Kamis, 31 Desember 2020

Tottenham vs Fulham (ditunda)

Newcastle vs Liverpool 0-0.

Klasemen Liga Inggris