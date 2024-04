Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris: Liverpool Ditekuk Everton, Manchester United Kalahkan Sheffield

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari, 25 April 2024, menampilkan rangkaian pertandingan tunda pekan ke-29. Liverpool kalah, sedangkan Manchester United menang.

Liverpool mendapat pukulan dalam usaha mengejar gelar juara. Mereka kalah 0-2 dari Everton dalam derbi Merseyside di Goodisan Park, karena kebobolan oleh gol Jarrad Branthwaite dan Dominic Calvert-Lewin.

Kemenangan pertama Everton dalam 13 tahun laga derbi di Goodison Park membuat Liverpool gagal memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Dengan empat pertandingan tersisa, anak asuh Juergen Klopp itu tetap di posisi kedua, tertinggal tiga poin di belakang the Gunners (77).

Juara bertahan Manchester City berada di posisi ketiga klasemen dengan 73 poin. Namun, mereka memiliki peluang merebut puncak klasemen karena masih memiliki dua pertandingan tersisa.

Bagi Everton, kemenangan itu menjadi angin segar. Mereka kini ada di peringkat 16, berjarak delapan poin di atas zona degradasi.

Sementara itu, Manchester United menang 4-2 saat menjamu Sheffield United di Old Trafford. Dua gol di penghujung laga menjadi penentu kemenangan.

Bruno Fernandes mengemas dua gol dalam pertandingan ini, dengan dua gol lainnya dicetak oleh Harry Maguire dan Rasmus Hojlund. Sheffield sempat dua kali unggul melalui gol Jayden Bogle dan Ben Brereton Diaz.

Kemenangan ini membuat MU naik ke peringkat enam, tetapi mereka masih tertinggal tujuh poin dari Tottenham yang menempati posisi lima. Mereka juga terpaut 13 poin dari zona Liga Champions atau tempat keempat yang diisi Aston Villa.

Adapun Sheffield semakin tenggelam di dasar klasemen dengan 16 poin. Dengan empat laga tersisa, mereka terpaut 10 angka dari tim Nottingham.

Hasil dan jadwal Liga Inggris

Rabu dinihari, 24 April 2024

Arsenal vs Chelsea 5-0

Kamis dinihari, 25 April 2024

Wolves vs Bournemouth 0-1

Crystal Palace vs Newcastle 2-0

Everton vs Liverpool 2-0

Manchester United vs Sheffield United 4-2.

Jumat dinihari, 26 April 2024

02:00 Brighton vs Manchester City.

Klasemen Liga Inggris

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan