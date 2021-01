Rekap Hasil Copa del Rey: Atletico Madrid Disingkirkan Klub Divisi 3 Cornella

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid disingkirkan tim strata ketiga Cornella dari Copa del Rey setelah menelan kekalahan 0-1 dalam laga putaran kedua di Stadion Nou Municipal de Cornella, Rabu waktu setempat (Kamis WIB).

Kendati berstatus unggulan, gawang Atletico kebobolan hanya tujuh menit setelah sepak mula ketika Adrian Jimenez menyelesaikan umpan silang tajam kiriman Agus Medina untuk memperdaya kiper muda Miguel San Roman.

Atletico berusaha membalas pada menit ke-21 lewat sambaran bola muntah tembakan Saul Niguez yang masih membentur mistar gawang.

Keasyikan menyerang, gawang Atletico hampir kebobolan lagi pada menit ke-31, tetapi kali ini San Roman mampu menepis tembakan Estelles.

Sepuluh menit kemudian Felipe membuang peluang mencetak gol balasan untuk Atletico ketika tandukannya menyambut umpan silang Stefan Savic masih menyamping dari sasaran.

Perjuangan Atletico kian dipersulit lantaran Ricard Sanchez menerima kartu kuning kedua pada menit ke-63, memaksa mereka melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Sebaliknya, bagi Cornella situasi 11 lawan 10 mampu mereka manfaatkan dengan efisien untuk menjaga keunggulan 1-0 hingga peluit tanda laga usai berbunyi dan menyingkirkan Atletico dari Copa del Rey.

Atletico jadi tim La Liga ketiga yang disingkirkan oleh tim-tim strata lebih rendah dari Copa del Rey setelah Getafe dan Celta Vigo, demikian catatan laman resmi RFEF.

Dalam pertandingan lain yang berlangsung lebih awal, Real Betis melenggang mudah melewati hadangan Mutivelra dengan meraih kemenangan 3-1 atas tim strata ketiga itu di Polideportivo Valle Aranguren.

Sedangkan Granada dipaksa melewati babak tambahan waktu untuk bisa mengalahkan Cultural Leonesa 2-1 di Reino de Leon.

Hasil Copa del Rey

(babak kedua)

Mutilvera vs Real Betis 1-3

UD Cornella vs Atletico Madrid 1-0

Burgos CF vs Espanyol 0-2

La Nucia vs Elche 0-1

Numancia vs Almeria 1-2

Portugalete vs Levante 1-2

Socuellamos vs Leganes 0-2

Club Haro Deportivo vs Rayo Vallecano 1-3

Leonesa vs Granada 1-2

Navalcarnero vs Las Palmas 1-0

Deportivo La Coruna vs Deportivo Alaves 0-1

UE Olot vs Osasuna 0-3

Castellon vs Tenerife 0-2

Fuenlabrada vs Mallorca 2-2

Malaga vs Real Oviedo 1-0.